لونين.. «الحارس الثالث» يتحول إلى «بطل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أجمع خبراء كرة القدم العالمية، والصحف، والمواقع الرياضية، وشبكات التلفزيون، على أن الأوكراني أندري لونين «25 عاماً» كان صاحب الفضل الأول في نجاح ريال مدريد، في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق على نفسه في التصدي للهجمات لمتتالية للاعبي مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي البطولة.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن لونين الذي كان الحارس رقم 3 لـ «الميرنجي»، والذي أعاره النادي 3 مرات، استطاع أن يفرض نفسه حارساً أول، في غياب العملاق تيبو كورتوا، وبمقدوره أن يكون عاملاً أساسياً في رحلة «الريال» بحثاً عن «اللقب 15» في «الأبطال».

ونقلت الشبكة عن لونين قوله: «أنا أسعد رجل في العالم»، مشيرة إلى أنه استحق وصلات المديح والإشادة التي انهالت عليه من الجميع، إذ أنقذ مرماه من أكثر من كرة خطرة، خلال الوقت الأصلي للمباراة، والشوطين الإضافيين، وحتى ركلات الترجيح، حيث نجح في التصدي لركلتي برناردو سيلفا وكوفاسيتش.

وقالت الشبكة، إن لونين يعيش حلماً جميلاً مع «الريال»، وقد يمتد حتى نهاية الموسم، بالحصول على أول لقب له في الدوري الإسباني «الليجا»، وأيضاً أول لقب في دوري الأبطال.

ووصل لونين إلى «السانتياجو برنابيو» في صيف 2018، قادماً من لوجانسك، حيث توقع عدد قليل من الخبراء وقتها أن ينجح في مدريد، وأن يصبح الحارس الأول، وهو ما حدث بالفعل هذا الموسم.

وأُعير لونين إلى ليجانس موسم 2018-2019، وبلد الوليد من 2019 إلى بداية 2020، وبعدها بضعة أشهر في أوفيدو من يناير إلى يوليو 2020، وكان ترتيبه دائماً الحارس الثالث، وظهر ذلك واضحاً عندما شارك مع «الريال» في مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا 2020-2021، ثم ظهر مجدداً مع «الملكي» في الدوري «الليجا» مرتين، ومثلهما في كأس الملك.

وأتاحت إصابة كورتوا أكثر من مرة في الموسم الماضي الفرصة للونين للمشاركة في بعض المباريات، ثم جاءت الإصابة الأخطر في الصيف الماضي، والتي ابتعد كورتوا بسببها حتى نهاية الموسم.

وما حدث لكورتوا فتح الطريق إلى لونين للمشاركة أساسياً، لأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي كان مقتنعاً به أكثر من الحارس الإسباني كيبا، ولعب لونين 27 مباراة أساسياً في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأثبت لونين بتصديه لركلتي سيلفا وكوفاسيتش مدى رباطة جأشه وثباته، كما استطاع أن يتصدى خلال المباراة لـ8 كرات خطيرة من مهاجمي «السيتي».

وشكل لونين «حجر زاوية» في «البلوك الدفاعي» للريال، وبات واضحاً أن الفريق في حاجة إلى «بطله غير المتوقع» من الآن وحتى نهاية الموسم.