«منحاف» تعانق السيف الذهبي للحول المفتوح في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، ختام منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024» على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أقيمت أمس، لليوم السادس عشر على التوالي.

وشهد اليوم قبل الأخير من المهرجان إقامة ثمانية أشواط تنافست خلالها المطايا على رموز سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومترات في الميدان الغربي بالوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وتألق شعار محمد سلطان مرخان الكتبي في أقوى أشواط هجن أبناء القبائل بالمهرجان، ونجح في انتزاع السيف الذهبي وأغلى رموز المهرجان، عن طريق «منحاف» التي حسمت اللقب في الشوط المفتوح للحول بعد صراع قوي وشرس مع أكثر من مطية، لتضيف رمزاً جديداً إلى سجل إنجازاتها.

ونجحت «منحاف» في خطف السيف في الكيلو متر الأخير بعدما كانت الصدارة من نصيب «غناضة» صاحبة رمز جائزة زايد الكبرى للهجن 2023، ولكن «منحاف» جاءت من بعيد وتجاوزت منافستها، بعد تراجع «غناضة» إلى الخلف، وعبرت «منحاف» خط النهاية مسجلة زمناً قدره 12:04:00 دقيقة، لتحصد الرمز الأقوى، بالإضافة إلى 5 ملايين درهم، وتفوقت بفارق نحو ثانيتين عن «العبية» لـصالح نصرة العامري التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 12:06:09 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «زريق» بشعار فرج علي حمودة الظاهري.

وفي الشوط الرئيس للزمول المفتوح نجح شعار المخضرم حمد راشد غدير الكتبي في انتزاع البندقية في ثاني أقوى الأشواط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم، بواسطة «القسام» الذي تمكن من خطف المركز الأول في زمن قدره 12:29:04 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ« معالج» لـحمد نهيان سالم العامري، واحتل المركز الثالث «ملفت» لـمنصور سعد الأحبابي.

واستطاعت «ساسكو» المملوكة لـناصر عبدالله أحمد المسند أن تهدي الهجن القطرية رمزاً غالياً، وحصدت خنجر الحول المحليات و2.5 مليون درهم، وحسمت المعركة مع منافستها الرئيسية «قيصومة» لنفس المالك بعد صراع ثنائي بتوقيت زمني قدره 12:10:03 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «الظن» لمانع علي حماد الشامسي.

وانتزع «غازي» لحمد سيف محمد نعيف العامري ناموس وشداد الزمول المحليات، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم بعدما أنهى مسافة الشوط في 12:37:05 دقيقة.

وشهدت المنافسات إقامة أربعة أشواط للحول والزمول الإنتاج المحليات والمهجنات، إذ حلقت «عنيدة» لأحمد سلطان الحلامي بالسيف الفضي في شوط الحول المحليات الإنتاج، إلى جانب مليونين ونصف مليون درهم، مسجلة توقيتاً قدره 12:17:07 دقيقة، وأهدى «كفو» شعار محمد سلطان مرخان الكتبي رمزاً ثانياً وتوج ببندقية الزمول المحليات الإنتاج، ومليون ونصف مليون درهم، بتوقيت 12:34:00 دقيقة.

وفازت «الرباعة» بشعار عيد ساري بلوش المزروعي بخنجر الحول المهجنات الإنتاج، و2.5 مليون درهم بتوقيت 12:11:03 دقيقة.

واختتمت أشواط هجن أبناء القبائل بتتويج «مقدام» لسعيد سهيل اليبهوني الظاهري بشداد الزمول المهجنات، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم، بعدما نجح في عبور خط النهاية بزمن 12:46:05 دقيقة.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، ملاك الهجن الفائزة بالرموز في ختام المنافسات وسط فرحة طاغية من ملاك وعشاق رياضة الهجن.

يسدل الستار اليوم على مهرجان ختامي الوثبة بمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال ثمانية أشواط، إذ تتركز الأنظار على الشوطين الرئيسيين للحول والزمول المفتوح من أجل حصد سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها ثلاثة ملايين درهم.