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جوكيش بطل «المرشحين»

جوكيش بطل «المرشحين»
27 ابريل 2024 11:29

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أحرز الهندي جوكيش دوماراجو «17 عاماً» لقب بطولة «المرشحين» التي أقيمت في تورنتو بكندا، وتأهل لمواجهة بطل العالم الحالي للشطرنج، الصيني دينج ليرين على اللقب العالمي.
وسبق أن فاز جوكيش بجائزة لاعب العام في قارة آسيا خلال العام الماضي، واستلم الجائزة من الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بحضور هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي.
ويعتبر جوكيش أصغر لاعب في التاريخ، يفوز في دورة المرشحين، ويرشحه الخبراء ليكون أصغر لاعب في التاريخ، يفوز باللقب العالمي للرجال، إذا نجح في وضع حد لمغامرة ليرين دينج في اللقاء المرتقب بينهما قبل نهاية العام.

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