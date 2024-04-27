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الرياضة

رانجنيك «متردد» في تدريب بايرن ميونيخ!

رانجنيك «متردد» في تدريب بايرن ميونيخ!
27 ابريل 2024 16:58

ميونيخ (د ب أ)

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ذكرت تقارير صحفية، أن رالف رانجنيك المدير الفني للمنتخب النمساوي، متردد في قبول عرض تدريب بايرن ميونيخ الألماني.
وبحسب صحيفة «سالزبورجر ناخريتشن» النمساوية، فإن رانجنيك لم يتخذ قراره بعد، فيما يتعلق بإمكانية خلافة توماس توخيل في تدريب النادي البافاري في الصيف المقبل.
ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن اتحاد الكرة النمساوي على الأرجح، لن يقف في طريق رحيل رانجنيك عقب نهاية كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا.
وبعد فشل المفاوضات مع الإسباني تشابي ألونسو الذي فضل البقاء مع باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني «البوندسليجا»، وكذلك فشل محاولات عودة يوليان ناجلسمان الذي مدد عقده مع المنتخب الألماني حتى كأس العالم 2026، يرى بايرن ميونيخ أن رانجنيك هو البديل المثالي لتوخيل.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
تشابي ألونسو
توماس توخيل
باير ليفركوزن
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