تشافي يحدد «الهدف الأخير» مع برشلونة!

لندن (د ب أ)



أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن أمله في ينجح فريقه في التفوق في سباق المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم، والحصول على مقعد في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، وذلك حينما يستضيف فالنسيا اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن النادي الكتالوني يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق نقطة خلف جاره في إقليم كاتالونيا فريق جيرونا، وبفارق 14 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الترتيب، والذي اقترب من الفوز باللقب للمرة 36 في تاريخه. وفي حال فوزه على فالنسيا يقفز برشلونة للمركز الثاني، وأعلن مدربه تشافي، الذي أكد بقاءه في منصبه الموسم المقبل، عن أهداف فريقه في المباريات الست المتبقية بالموسم. وقال تشافي في مؤتمر صحفي: «نحن نعمل بشكل جيد، وهدفنا هو أن ننهي الموسم في المركز الثاني، وقريبون من ضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكننا نأمل في التواجد بكأس السوبر الإسباني».

وأضاف: «تدربنا بشكل جيد للغاية، والفريق قريب من الفوز وإنهاء الموسم بشكل جيد». وقال تشافي: «على المستوى الشخصي أنا متحمس كثيراً للبقاء لعام آخر، ولدي الكثير من الطاقة والرغبة للاستعداد للموسم المقبل».