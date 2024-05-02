شفيونتيك إلى نهائي مدريد

مدريد (أ ف ب)



بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنّفة أولى عالمياً، نهائي دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في للتنس للعام الثاني توالياً، عقب فوزها السهل على الأميركية ماديسون كيز 6-1 و6-3 في الدور نصف النهائي.

وواصلت شفيونتيك «22 عاماً» هيمنتها على الملاعب الترابية في مدريد، فلم ترتكب سوى 8 أخطاء مباشرة في المباراة، ولم تترك المجال لمنافستها الأميركية البالغة 29 عاماً لمقارعتها.

قالت شفيونتيك عقب بلوغها النهائي الـ 11 في دورات «دبليو تي إيه» للألف «أنا سعيدة لأنني قدّمت مباراة قوية اليوم».

وتابعت «ماديسون لاعبة مذهلة وتقدّم أداءً سريعاً للغاية وإرسالاتها قوية، لذا أردت التركيز على نفسي، وأنا سعيدة لأني نجحت في تحقيق ذلك».

استهلت الفائزة بدورتي الدوحة وإنديان ويلز هذا العام، المباراة بقوة في المجموعة الأولى، فكسرت إرسال منافستها في الشوط الثاني، ولم تخسر سوى 3 نقاط من الـ 17 الأولى. تقدمت 3-0 قبل أن تنجح كيز في تنفس الصعداء وتقليص النتيجة إلى 1-3، بعدما كانت متأخرة 0-30 في الشوط الرابع.

لكنّ شفيونتيك، وصيفة النسخة الماضية، كسرت إرسال منافستها مجدداً لتتقدم 5-1 ثمّ أرسلت للحسم في 31 دقيقة.

وجدّدت شفيونتيك كسر إرسال منافستها في المجموعة الثانية، لتتقدم 2-1، فيما عانت كيز من ضعف إرسالها بمواجهة المصنّفة أولى عالمياً، ما عقّد من مهمتها فخسرت 3-6، لتحجز الفائزة بأربع بطولات كبرى مقعدها في النهائي للعام الثاني توالياً.

وستلعب شفيونتيك في المباراة النهائية مع الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا، حاملة اللقب والمصنّفة ثانية، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة اللتين تتواجهان في وقت لاحق.