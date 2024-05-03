رابطة الصحفيين تختار فودن أفضل لاعب



لندن (أ ف ب)



اختارت رابطة الصحفيين الرياضيين في إنجلترا، فيل فودن نجم الوسط المهاجم لمانشستر سيتي ثاني الدوري الممتاز في كرة القدم، أفضل لاعب في العام، فيما حصلت لاعبة النادي الدولية الجامايكية خديجة شو على جائزة أفضل لاعبة.

وانضم فودن إلى قائمة الأسماء الشهيرة بينها ستانلي ماثيوز، وبوبي تشارلتون، وجورج بيست، وكيني دالجليش التي نالت هذه الجائزة.

وبات فودن ثالث لاعب من مانشستر سيتي خلال السنوات الأربع الماضية، يفوز بأقدم جائزة فردية في كرة القدم، بعد البرتغالي روبن دياش عام 2021، والنرويجي إيرلينج هالاند العام الماضي.

وحصل فودن «23 عاماً»، على 42% من الأصوات، متفوقاً على منافسيه لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، وزميله في السيتي الدولي الإسباني رودري في اقتراع لأعضاء الرابطة البالغ عددهم نحو 900 عضو.

وسجل فودن 24 هدفاً هذا الموسم، حيث يسعى فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى تحقيق الثنائية المحلية الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال فودن: «إن حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم هو شرف كبير».

وأضاف «أنا سعيد بالحصول على هذه الجائزة، لكن لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك من دون مساعدة زملائي في الفريق».