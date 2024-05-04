السبت 4 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الكلاسيكو الثامن» يسجل أرقاماً جديدة

«الكلاسيكو الثامن» يسجل أرقاماً جديدة
4 مايو 2024 14:30

رضا سليم (دبي)
سجلت مباراة «الكلاسيكو» بين الوحدة والعين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أرقاماً جديدة على المستوى الفني، وأرقام البطولة، والحضور الجماهيري، حيث أكدت الأرقام تفوق العين، الذي خسر النهائي، فيما ذهب الكأس للوحدة، الذي حقق اللقب بهدف في ربع الساعة الأول من المباراة، سجله لوكاس بيمينتا بالدقيقة 15، ليرفع عدد الأهداف المسجلة إلى 11 هدفاً في ربع الساعة الأول في تاريخ نهائي الكأس.
وحقق الوحدة اللقب الثالث في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، «كأس الرابطة» والأولى له منذ موسم 2017-2018، حيث التقى الفريقان 8 مرات في نهائيات جميع المسابقات بتاريخ الكرة الإماراتية، وتقاسم الفريقان النتائج بمعدل 4 انتصارات لكل فريق. 
واستحوذ فريق العين على مجريات النهائي بنسبة 71.9%، ورغم ذلك لم يسجل أية أهداف، فيما كانت نسبة استحواذ «العنابي» 28.1% وفاز بالكأس، وسدد «الزعيم» على المرمى 4 مرات مقابل مرتين للوحدة و14 ضربة ركنية مقابل اثنتين، ومرر لاعبو العين 582 تمريرة مقابل 238 لأصحاب السعادة، و48 كرة عرضية مقابل 6 عرضيات للبطل. 
وشهد «الكلاسيكو» حضور 29768 مشجعاً من الفريقين، حيث حرصت الجماهير على الحضور المبكر للملعب، ورسمت صورة رائعة في مدرجات استاد محمد بن زايد، خاصة أن كليهما كان يستعد لتتويج فريقه باللقب الأول هذا الموسم، إلا أن جماهير «أصحاب السعادة» ابتسمت في النهاية.

أخبار ذات صلة
العين يغلق ملف الخسارة أمام الوحدة
مطر.. «دموع» في «ليلة فرح»!
الوحدة
العين
مصرف أبوظبي الإسلامي
آخر الأخبار
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 46 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
علوم الدار
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 46 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 16:11
وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل
الأخبار العالمية
وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل
اليوم 16:02
تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»
الأخبار العالمية
تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»
اليوم 15:57
باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود
الأخبار العالمية
باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود
اليوم 15:49
العراق بصدد نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
الأخبار العالمية
العراق بصدد نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©