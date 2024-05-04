«الكلاسيكو الثامن» يسجل أرقاماً جديدة

رضا سليم (دبي)

سجلت مباراة «الكلاسيكو» بين الوحدة والعين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أرقاماً جديدة على المستوى الفني، وأرقام البطولة، والحضور الجماهيري، حيث أكدت الأرقام تفوق العين، الذي خسر النهائي، فيما ذهب الكأس للوحدة، الذي حقق اللقب بهدف في ربع الساعة الأول من المباراة، سجله لوكاس بيمينتا بالدقيقة 15، ليرفع عدد الأهداف المسجلة إلى 11 هدفاً في ربع الساعة الأول في تاريخ نهائي الكأس.

وحقق الوحدة اللقب الثالث في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، «كأس الرابطة» والأولى له منذ موسم 2017-2018، حيث التقى الفريقان 8 مرات في نهائيات جميع المسابقات بتاريخ الكرة الإماراتية، وتقاسم الفريقان النتائج بمعدل 4 انتصارات لكل فريق.

واستحوذ فريق العين على مجريات النهائي بنسبة 71.9%، ورغم ذلك لم يسجل أية أهداف، فيما كانت نسبة استحواذ «العنابي» 28.1% وفاز بالكأس، وسدد «الزعيم» على المرمى 4 مرات مقابل مرتين للوحدة و14 ضربة ركنية مقابل اثنتين، ومرر لاعبو العين 582 تمريرة مقابل 238 لأصحاب السعادة، و48 كرة عرضية مقابل 6 عرضيات للبطل.

وشهد «الكلاسيكو» حضور 29768 مشجعاً من الفريقين، حيث حرصت الجماهير على الحضور المبكر للملعب، ورسمت صورة رائعة في مدرجات استاد محمد بن زايد، خاصة أن كليهما كان يستعد لتتويج فريقه باللقب الأول هذا الموسم، إلا أن جماهير «أصحاب السعادة» ابتسمت في النهاية.