سلطان بن حمدان: العين قادر على تحقيق «الطموحات الإماراتية» في «الآسيوية»

أبوظبي (وام)

هنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، فريق نادي الوحدة، بمناسبة تتويجه بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأثنى رئيس اللجنة التنفيذية لنادي العين، على جهود رابطة المحترفين الإماراتية في التنظيم المميز لكل المسابقات، والتي يرتبط أداؤها دائماً بمواكبة التطور لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: «جمهور العين يظل العلامة الفارقة والسبب الرئيس في إنجاح كل المسابقات، التي يكون العين طرفاً فيها، ونسأل الله التوفيق للفريق من أجل إسعادهم في النهائي الآسيوي».

وأضاف: «العين طوى ملف مباراة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونحن نثق في مقدرة الفريق على تحقيق طموحات محبيه، ونعلم جيداً أن جميع عناصر الفريق يدركون أنهم أمام تحدٍ استثنائي في مهمتهم الوطنية، بعد أن تمكنوا من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يمثل خطوة مهمة لتحقيق إنجاز قاري جديد يضاف إلى رصيد كرة القدم الإماراتية، ونسأل الله السداد والتوفيق للفريق في ترجمة رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، من أجل إسعاد محبي هذا النادي الكبير».



وأعرب الشيخ سلطان عن بالغ تقديره إلى سفارة الدولة بطوكيو، على الجهود المخلصة التي تضطلع بها نحو توفير كل المتطلبات والتسهيلات والدعم المطلوب للفريق وجماهير نادي العين باهتمام كبير ومتابعة من شهاب أحمد الفهيم، السفير فوق العادة والمفوض للدولة لدى اليابان.