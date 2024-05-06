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الرياضة

بتوجيهات هزاع بن زايد.. العين يعلن توفير طائرتين لجماهيره لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

بتوجيهات هزاع بن زايد.. العين يعلن توفير طائرتين لجماهيره لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
7 مايو 2024 01:51

أبوظبي (وام)

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بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الثقافي الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة كرة القدم، قررت شركة نادي العين لكرة القدم توفير طائرتين، لنقل جماهير الفريق ومحبي كرة القدم الإماراتية الراغبين في مساندة العين بذهاب دوري أبطال آسيا أمام فريق يوكوهاما مارينوس الياباني يوم السبت المقبل في اليابان.
وأكد النادي في بيان له توجيه رئيس اللجنة التنفيذية إدارة النادي بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لنادي يوكوهاما مارينوس بخصوص توفير رابط جميع تذاكر جمهور العين في ملعب المباراة.

هزاع بن زايد
العين
الزعيم
دوري أبطال آسيا
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