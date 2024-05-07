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الرياضة

خصيف.. 20 عاماً في خدمة «فخر أبوظبي»

خصيف.. 20 عاماً في خدمة «فخر أبوظبي»
7 مايو 2024 10:03

مراد المصري (أبوظبي)
يُكمل الحارس علي خصيف، موسمه الـ 20 على التوالي في صفوف الجزيرة، بعدما أعلن «فخر أبوظبي» عن تمديد عقده حتى 2025، في خطوة للاستفادة من خبراته الكبيرة في رحلة إعادة بناء الفريق للعودة إلى منصات التتويج.
وكان علي خصيف، قد احتل مؤخراً المركز الثالث على صعيد أبرز الدوريات في العالم، للاعبين الأكثر ولاءً لأنديتهم، بحسب إحصائية من المركز الدولي للدراسات الرياضية، بتواجد صاحب الـ 37 عاماً، في صفوف الجزيرة منذ 19 موسماً على التوالي دون انقطاع كمشاركة في الدوري، وهو الذي يمتلك سجل يناهز نحو 400 مباراة في مختلف المسابقات في صفوف «فخر أبوظبي»، وسجل حافل بالألقاب والمشاركات القارية والدولية، إلى جانب تواجده في صفوف منتخبنا الوطني لسنوات طويلة.
وكانت المؤشرات تدل أن تجديد عقد خصيف مسألة وقت مؤخراً، وذلك مع الأجواء الإيجابية التي تسود الجزيرة في الوقت الحالي منذ تولي المدرب الفرنسي جريجوري مهمة قيادة الفريق، وقدرته المميزة في التعامل مع نجوم الفريق وتسخير قدرات المواهب الشابة، لإيجاد التشكيلة الملائمة لكل مباراة بغض النظر عن الغيابات، حيث وجد الفريق التوازن الذي كان غائباً عنه على مدار الموسم قبل ذلك.

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