تصنيف الصالات.. صدارة برازيلية وتفوق مغربي وتراجع إماراتي

سلطان آل علي (دبي)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمرة الأولى عن إطلاق تصنيف الدول والمنتخبات في لعبة كرة الصالات، هذا التصنيف الذي انتظره عشاق اللعبة طويلاً، لكي تتضح مواقع المنتخبات في خارطة التنافسية.

وتصدر منتخب البرازيل لكرة الصالات التصنيف، وهو الذي حقق مؤخراً بطولة كوبا أميركا، مستعيداً اللقب من الأرجنتين، وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب البرتغال، الذي يخوض صراعاً قوياً مع منتخب إسبانيا، الذي جاء في المركز الثالث، وبفارق 12 نقطة فقط في التصنيف، وفي المرتبة الرابعة، يوجد منتخب إيران، الذي حقق الميدالية البرونزية في مونديال 2016، وخامساً يأتي منتخب الأرجنتين، بطل مونديال 2016 ووصيف 2021.

ويحمل منتخب المغرب لواء المنتخبات العربية في كرة القدم، وفي كرة الصالات أيضاً، حيث يحتل المركز السادس في التصنيف، وهو بطل كأس أفريقيا وكأس العرب.

ويحتل منتخب الإمارات للصالات المركز 102 في التصنيف العالمي من أصل 139، والمركز 12 على مستوى المنتخبات العربية، ويحمل المنتخب في رصيده بالتصنيف 925.95 نقطة، ويعد هذا المركز متأخراً، مما يتطلب المزيد من التطوير في اللعبة، بحثاً عن مراكز متقدمة في التصنيف.