اختتام منافسات الترايثلون في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان



عجمان (وام)

اختتمت منافسات مسابقة الترايثلون التي استضافها نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بمشاركة 12 لاعباً من 4 دول، وتتضمن مسابقة الدايثلون الجري لمسافة 5 كيلومترات، وركوب الدراجات 2.5 كيلومتر، ثم الجري مجدداً لمسافة 2.5 كيلومتر.

وكرم الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في حكومة عجمان، الفائزين في البطولة، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، وعبد الملك جاني رئيس اتحاد الترايثلون، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وتوج البحرينيين عبد الرحمن الحسن، وأحمد الحلاق بالميداليتين الذهبية والفضية والقطري جاسم الحسيني بالميدالية البرونزية، حيث استطاع عبدالرحمن الحسن قطع مسافات المسابقة بزمن قدره 1:05:19 ساعة، وتلاه الحلاق بزمن 1:06:34 ساعة، والحسيني بزمن 1:08:24 ساعة.

وهنأ نائب قائد عام شرطة عجمان الفائزين في البطولة، مشيراً إلى أن إمارة عجمان تسعى دائماً إلى استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية منها، وذلك في إطار دعم القطاع الرياضي، وتحفيز همم الشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأضاف: استضافة البطولة الخليجية للشباب هي فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الخليجية، وتعزيز التواصل بين مختلف فئات الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، ومحطة انطلاق نحو المزيد من البطولات لفئات المراحل المختلفة، لما لها من دور بارز في إعداد هذه الأجيال الصاعدة، ووضعها على الطريق الصحيح للبطولات القارية والعالمية.

من جانبه، أكد عبد الملك جاني، أن استضافة البطولة تعكس التزام الإمارات الراسخ بدعم الشباب، وتعزيز النشاط الرياضي في الدولة، لافتاً إلى أن الدورة تسهم في تعزيز التواصل والتفاهم بين الشباب في دول الخليج العربي، لأن روح المنافسة الشريفة والتعاون الرياضي يعززان الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشباب.