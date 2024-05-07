الوحدة يفك شراكة «الرابع» بـ«نقاط النصر»

مصطفى الديب (أبوظبي)

فاز الوحدة على النصر 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان معقل «العنابي» في ختام منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 38، لينفرد بالمركز الرابع بجدول ترتيب البطولة، ويفض الشراكة مع النصر الذي توقف رصيده عند 35 نقطة.

سجل هدف «العنابي» الوحيد عمر خربين، الذي رفع رصيده إلى 15 هدفاً في الدوري، ليعتلي قمة الهدافين مع ليما مهاجم الوصل.

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط فنياً، وغابت فيه الإثارة باستثناء بعض الفرص التي أتيحت أمام مرمى الفريقين.

وأهدر عمر خربين فرصة التقدم للوحدة في الدقيقة 13، عندما تابع تسديدة أحمد نور الله، التي تصدى لها شامبيه حارس النصر، ولعب رأسية تألق فيها الحارس النصراوي، ورد النصر بكرة جابياديني التي تصدى لها حارس الوحدة راشد علي.

وظلت الحصة للأولى سجالاً هادئاً بين لاعبي الوحدة والنصر حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ظهر الوحدة بشكل أفضل نسبياً من النصر، وكان الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، ونجح عمر خربين من تسجيل هدف التقدم لـ«العنابي» من تسديدة في الدقيقة 71 بعد تمريرة رائعة من الروسي باكاييف.

أعطى الهدف مزيداً من الثقة للاعبي الوحدة، الذين سيطروا بشكل افضل على الملعب، وكاد طحنون الزعابي أن يعزز التقدم بالهدف الثاني لولا تألق أحمد شامبيه حارس النصر.

وحاول النصر تعديل النتيجة من خلال بعض المحاولات الخجولة، والتي لم تسفر عن شيء، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدف دون رد.