الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة يفك شراكة «الرابع» بـ«نقاط النصر»

الوحدة يفك شراكة «الرابع» بـ«نقاط النصر»
7 مايو 2024 22:53

مصطفى الديب (أبوظبي)
فاز الوحدة على النصر 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان معقل «العنابي» في ختام منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.
رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 38، لينفرد بالمركز الرابع بجدول ترتيب البطولة، ويفض الشراكة مع النصر الذي توقف رصيده عند 35 نقطة.
سجل هدف «العنابي» الوحيد عمر خربين، الذي رفع رصيده إلى 15 هدفاً في الدوري، ليعتلي قمة الهدافين مع ليما مهاجم الوصل.
جاء الشوط الأول أقل من المتوسط فنياً، وغابت فيه الإثارة باستثناء بعض الفرص التي أتيحت أمام مرمى الفريقين.
وأهدر عمر خربين فرصة التقدم للوحدة في الدقيقة 13، عندما تابع تسديدة أحمد نور الله، التي تصدى لها شامبيه حارس النصر، ولعب رأسية تألق فيها الحارس النصراوي، ورد النصر بكرة جابياديني التي تصدى لها حارس الوحدة راشد علي.
وظلت الحصة للأولى سجالاً هادئاً بين لاعبي الوحدة والنصر حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
في الشوط الثاني ظهر الوحدة بشكل أفضل نسبياً من النصر، وكان الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، ونجح عمر خربين من تسجيل هدف التقدم لـ«العنابي» من تسديدة في الدقيقة 71 بعد تمريرة رائعة من الروسي باكاييف.
أعطى الهدف مزيداً من الثقة للاعبي الوحدة، الذين سيطروا بشكل افضل على الملعب، وكاد طحنون الزعابي أن يعزز التقدم بالهدف الثاني لولا تألق أحمد شامبيه حارس النصر.
وحاول النصر تعديل النتيجة من خلال بعض المحاولات الخجولة، والتي لم تسفر عن شيء، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدف دون رد.

أخبار ذات صلة
رباعية الوصل.. لكل هدف «حكاية»!
جماهير خورفكان تطالب بإقالة نيبوشا
الوحدة
النصر
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
نهيان وعبدالله بن زايد والوزراء وكبار المسؤولين يقدمون واجب العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن
علوم الدار
نهيان وعبدالله بن زايد والوزراء وكبار المسؤولين يقدمون واجب العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن
اليوم 23:55
روسيا الاتحادية تشهد تنصيب بوتين رئيساً للمرة الخامسة
الأخبار العالمية
روسيا الاتحادية تشهد تنصيب بوتين رئيساً للمرة الخامسة
اليوم 23:52
«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى 10 وجهات صيفية ابتداء من يونيو
علوم الدار
«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى 10 وجهات صيفية ابتداء من يونيو
اليوم 23:05
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تختتم مشاركتها بـ«أبوظبي للكتاب»
التعليم والمعرفة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تختتم مشاركتها بـ«أبوظبي للكتاب»
اليوم 22:58
الوحدة يفك شراكة «الرابع» بـ«نقاط النصر»
الرياضة
الوحدة يفك شراكة «الرابع» بـ«نقاط النصر»
اليوم 22:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©