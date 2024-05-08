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الرياضة

الشارقة ومليحة إلى «الفاصلة» بدوري اليد

الشارقة ومليحة إلى «الفاصلة» بدوري اليد
8 مايو 2024 11:09

رضا سليم (دبي) 
تأهل فريق شباب الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري اليد، بعد فوزه على العين بنتيجة 31-28 في مباراة الإياب التي جرت بينهما بالدور نصف النهائي للمسابقة بصالة «البنفسج».
وكان «الفرسان» قد فاز في مباراة الذهاب على العين 30-25، فيما تأجل تحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية، بعد فوز مليحة على الشارقة بنتيجة 19-18 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مليحة، ليحتكم الفريقان إلى المباراة الفاصلة بعدما فاز «الملك الشرقاوي» في مباراة الذهاب 35-22، وطبقاً للوائح المسابقة يتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة في حال التساوي في نتيجة المباراتين، والفائز منهما سيلتقي شباب الأهلي في النهائي.
وأجرت لجنة المسابقات بالاتحاد تعديلات على نهائي الدوري الذي كان محدداً له السبت، حيث ستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل بصالة محايدة فيما ستقام المباراة الفاصلة يوم السبت المقبل بصالة نادي البطائح، بعد الاتصالات التي أجراها الاتحاد مع مجلس إدارة النادي. 
وعلى مستوى مراكز الترضية، من الخامس إلى الثامن، لم يتغير موعد المباراتين، حيث تحدد لها الجمعة، ويلتقي الجزيرة مع دبا الحصن بصالة «فخر أبوظبي» على المركز الخامس، ويلتقي النصر مع الوصل بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر على المركز السابع.

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