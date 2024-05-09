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الرياضة

«التجديف الحديث» يبوح بأسراره في كورنيش أبوظبي

«التجديف الحديث» يبوح بأسراره في كورنيش أبوظبي
9 مايو 2024 12:04

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق السبت منافسات الجولة الخامسة والختامية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بمشاركة قوية تصل إلى قرابة الـ 70 بحاراً من مختلف الأندية في الدولة وبالتحديد من فريق أبوظبي للتجديف الحديث ونادي الحمرية وفريق التجديف لشرطة دبي ونادي دبي للتجديف ونادي أبوظبي للتجديف النادي البريطاني وجامعة نيويورك أبوظبي ونادي مونتي للتجديف.
ويقام السباق على مرحلتين، تنطلق «الأولى» في التاسعة والنصف صباحاً وتستمر حتى الحادية عشر والنصف صباحاً ثم تنطلق المرحلة الثانية في الثانية ظهراً وتتواصل حتى الرابعة عصراً يعقبها مباشرة مراسم تتويج الفائزين والأوائل من خلال المنافسة.
وتضم المنافسة 16 فئة مختلفة من التجديف الحديث ما بين فئات فردية وزوجية ورباعية وأيضاً فئات عمرية مختلفة ستقدم لوحة تنافسية قوية على مسار يبلغ طوله ألف متر تقريباً انطلاقاً من على الكورنيش وصولاً إلى شاطئ النادي حيث تم وضع خط النهاية.
وتنطلق السواعد في رحلة إعداد وتجهيز لما هو قادم من استحقاقات دولية ومحلية في مسابقات التجديف الذي تعد من أولى الرياضات الأولمبية والتي تلقى رواجاً عالمياً، لا سيما وأن التحضير والتجهيز يحتاج إلى وقت ولياقة قوية.
يذكر أن البطولة ستضم فئات متنوعة أبرزها الفردي والزوجي للناشئين، الناشئات، الشباب أقل من 23 سنة، سيدات، رجال، وفئة الرجال والسيدات.

اتحاد الشراع والتجديف
التجديف
اتحاد الرياضات البحرية
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