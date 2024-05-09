«دبا الثاني» و«دبا الثالث».. «المسافة نقطة» في «الكيلو 31»



معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

لا صوت يعلو على «سباق الوصافة» في «دوري الدرجة الأولى»، في ظل المنافسة المحتدمة والمثيرة على بطاقة التأهل الثانية لدوري المحترفين في الموسم المقبل 2024- 2025، والذي تجمع بشكل مباشر دبا «الثاني» برصيد 56 نقطة من 28 مباراة، ودبا الحصن «الثالث» برصيد 55 نقطة من 27 مباراة، فيما يملك يونايتد «الخامس» برصيد 46 نقطة حظوظاً ضئيلة «على الورق»، مع امتلاكه 4 مباريات، في حين خرج الفجيرة «الرابع» برصيد 47 نقطة من 29 مباراة من السباق، في الوقت الذي حسم فيه العروبة المتصدر بـ 70 نقطة البطاقة الأولى بإعلانه بطلاً للدوري منذ الجولة الماضية.

وتبقت أربع جولات في سباق «دوري الأولى» للموسم الحالي 2023- 2024، وتنطلق يوم غد مباريات «الجولة 31» بإقامة أربع مواجهات تجمع الذيد ودبا الحصن، يونايتد والحمرية، سيتي والعربي، التعاون والجزيرة الحمراء، وتستكمل السبت بمباريات دبا ومسافي، العروبة والظفرة، جلف يونايتد وجلف أف سي.

وينشد دبا الحصن استعادة وصافة الترتيب حينما يحل ضيفاً على الذيد «الثاني عشر»، وله 30 نقطة، في أهم مواجهات اليوم الأول للجولة 31، واكتفى الحصن بحصد نقطة من تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام ضيفه ومنافسه المباشر دبا.

ويعوّل الحصن بقيادة مدربه المصري طارق السيد، وبقيادة هدافه جيلمار سيلفا، على الدعم المنتظر لأنصار الفريق في المواجهة أمام مضيفه الذيد، حيث أعلنت إدارة الحصن توفير حافلتين لنقل جماهير الفريق إلى ملعب الذيد.

في المقابل، يتأهب دبا بقيادة مدربه عيد باروت للاستمرار في سباق الصعود حينما يستقبل ضيفه مسافي «الثامن» برصيد 39 نقطة، غداً السبت على ملعب «النواخذة»، وهو يعوّل بشكل كبير على تألق الثنائي الفوسيني جاساما ومحمد المربوعي اللذين يتصدران قائمة هدافي الفريق في الدوري برصيد 15 للأول، و11 للثاني.

ويأمل يونايتد «الخامس» برصيد 46 نقطة التشبث بآماله الضئيلة في المنافسة على الصعود في المواجهة أمام ضيفه الحمرية «الحادي عشر»، وله 33 نقطة على ستاد مدينة دبي الرياضية. وبعيداً عن صراع الوصافة، يواصل العروبة «المتصدر» بـ 70 نقطة، احتفالاته بالتتويج بلقب «دوري الأولى» في مواجهة منتظرة أمام ضيفه الظفرة «السادس»، وله 44 نقطة.

من ناحيته، أكد ماجد المهيري، مشرف فريق الحمرية السابق، أن الرؤية بخصوص الفرق المرشحة للصعود من دوري الأولى إلى «دوري المحترفين»، بدت في الموسم الحالي أوضح من السنوات السابقة التي كان التنافس بها على بطاقتي الصعود مفتوحاً حتى آخر جولة، بين خمسة وستة فرق على الأقل.

وقال المهيري: «منذ بداية هذه النسخة سجل العروبة أفضلية على كل المنافسين، وابتعد بالصدارة، ووسع الفارق من جولة لأخرى، وحسم بطاقة الصعود مبكراً، وجعل المنافسة على بطاقة واحدة، وحالياً التنافس على ورقة الترشح الثانية ينحصر بشكل مباشر بين دبا، ودبا الحصن».

وأضاف: «العروبة نجح في التعاقد مع لاعبين جيدين على مستوى المواطنين والأجانب والمقيمين، وحافظ على عدد من لاعبيه المميزين الذين شاركوا معه في دوري المحترفين، والإدارة وفرت كل عوامل النجاح للاعبين والمدرب، لذلك تفوق الفريق، وأكد مبكراً أحقيته بالتأهل لدوري المحترفين».

ورأى المهيري أن «النواخذة» يعد «الحصان الأسود» في الموسم الحالي ،بعدما نجح في العودة لسباق المنافسة من بعيد، كونه يملك كل المقومات والعوامل التي تجعله منافساً على الصعود، وأوضح أن دبا استبعد من المنافسة في بداية الدوري، لكنه، حالياً، صاحب حظوظ قوية، كما هو حال دبا الحصن، ولا أستبعد صعوده، لأنه يملك خبرة كبيرة في صراع الأمتار الأخيرة.

وأضاف: «استمرار دبا الحصن في المنافسة على الصعود يحسب لإدارة النادي التي سارت على نهج الإدارات السابقة، وأبقت الفريق مع المنافسين، وهو مرشح قوي للصعود»، واعتبر المهيري أن المنافسة على بطاقتي الصعود لم تكن بالشراسة التي كانت عليها في السنوات الماضية بسبب فشل فرق كبيرة ومرشحة في الاستمرار في صراع الصعود، واستسلامها مبكراً، وعن المسابقة بشكل عام، قال: إن المستوى متوسط.

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سباق الوصافة

دبا، 56 نقطة من 28 مباراة، المباريات المتبقية 3: مسافي، مصفوت، الفجيرة

دبا الحصن، 55 نقطة من 27 مباراة، المباريات المتبقية 4: الذيد، سيتي، يونايتد، التعاون

يوناتيد، 46 نقطة من 27 مباراة، المباريات المتبقية 4: الحمرية، العربي، دبا الحصن، مسافي