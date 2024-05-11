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الرياضة

«الزعيم».. مواجهة يابانية رابعة

«الزعيم».. مواجهة يابانية رابعة
11 مايو 2024 10:13

 
سلطان آل علي (دبي)

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يستعد الزعيم العيناوي في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم للمواجهة الكبرى على لقب دوري أبطال آسيا مع نادي يوكوهاما إف مارينوس الياباني. الزعيم بطموح اللقب الثاني بعد 21 عاماً، أما يوكوهاما، فهو يبحث عن اللقب التاريخي الأول في النهائي الأول له على الإطلاق.
ولا تعد هذا المواجهة الأولى للعين أمام الأندية اليابانية آسيوياً، حيث خاض 3 مواجهات سابقة في البطولات الآسيوية، توزعت بين الفوز والخسارة والتعادل.
المواجهة الأولى كانت أمام نادي جوبيلو ايواتا في البطولة الآسيوية لأبطال الدوري عام 1999، حيث تقابل الفريقان في نصف النهائي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 ثم خسر العين بركلات الترجيح.
وفي نسخة 2011 وبعد تأهل العين عن طريق الملحق، تم وضعه في أحد مجموعات الشرق، مما أدى إلى وقوعه مع نادي ناجويا جرامبوس في المجموعة نفسها. وخاض معه مباراتين، الأولى في اليابان، وتلقى فيها الخسارة برباعية نظيفة. أما الإياب في العين، فقد شهد فوز الزعيم بنتيجة 3-1 وحينها سجل حمد المري هدفاً والأجنبي إلياس ريبيرو هدفين.
وعلى مستوى النهائيات الآسيوية، فإن العين بهذه المواجهة سيكون قد قابل 4 أندية من 4 دول مختلفة، حيث حقق اللقب على حساب نادي بوليس تيرو من تايلاند في 2003، ثم خسر اللقب أمام الاتحاد السعودي في 2005 وبعدها خسر مجدداً أمام جيونبوك هيونداي من كوريا الجنوبية في 2016. وبالتالي سيكون يوكوهاما إف مارينوس من اليابان هو المنافس الرابع من رابع دولة في تاريخ الزعيم.

العين
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