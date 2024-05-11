«الزعيم» و«الفرسان» يخطبان ود «كأس الإمارات للطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

تحتضن صالة «مبادلة دوم»، بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي في الخامسة والنصف مساء الغد، المواجهة المرتقبة بين فريقي العين وشباب الأهلي في نهائي «كأس الإمارات للكرة الطائرة»، آخر مسابقات «فئة الرجال» لموسم 2023- 2024.

وتتباين طموحات القطبين في النهائي المنتظرة، ما بين رغبة «الزعيم» في الظفر بأول ألقابه في الموسم الحالي 2023- 2024، واستعادة ذاكرة التتويج بـ «الكأس الأغلى» بعد آخر لقب موسم 2017- 2018، في الطريق نحو «النجمة السادسة» بعد ألقاب نسخ «1983- 1984, 1991- 1992, 1993- 1994,1994- 1995,1995- 1996».

في المقابل، يطارد «الفرسان» حصد ثلاثية تاريخية في الموسم الحالي بعد فوزه بلقبي «كأس نائب رئيس الدولة»، و«كأس السوبر»، وتوج شباب الأهلي بآخر ألقابه في كأس الإمارات موسمي 2018- 2019 و2020- 2021.

وحجز «الزعيم» بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي ختام الموسم بفوز مثير على حساب «الإمبراطور» 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الجزيرة، وجاء تفوق العين بنتائج الأشواط «25- 22,25- 16,19- 25,25 – 22»، وهو الفوز الثاني للزعيم في «كأس الإمارات» بعد تخطيه عقبة الجزيرة 3-2 في «الدور التمهيدي».

في المقابل، جاء تأهل «الفرسان» الطامح إلى التتويج بلقب ثالث بعد فوزه بلقبي «كأس نائب رئيس الدولة»، والسوبر، بفوز سهل على حساب حتا 3-0 على صالة نادي العين بنتائج الأشواط «25- 17,25- 23,25- 17»، وكان شباب الأهلي تخطى عجمان 3-1 في «الدور التمهيدي».

وتقام مسابقة «كأس الإمارات» في الدورين التمهيدي وقبل النهائي بنظام خروج المغلوب، وتُلعب المباريات على ملاعب محايدة.

من جهته، توج بشباب الأهلي بطلاً لـ «كأس الأشبال للكرة الطائرة أ» بعد فوزه على منافسه الوصل 3-1 في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.