«المدرب الوطني» يُحلق بـ «الثنائية» مع «فرسان الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

قاد المدرب الوطني خالد الدحيل، فريق نادي شباب الأهلي للتتويج بطلاً لكأس الإمارات للكرة الطائرة على حساب منافسه العين 3-1، في ختام مسابقات الموسم، وهو اللقب الثاني للمدرب الوطني مع «الفرسان» بعد التتويج الأول بـ «كأس السوبر».

وصعد الدحيل المدرب المساعد لـ «الفرسان» إلى منصب الرجل الأول في أعقاب رحيل البرازيلي سيدني لوسيانو مدرب فريق طائرة شباب الأهلي، والذي قاد الفريق لحصد أول ألقاب الموسم الحالي بالتتويج بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة، قبل انتهاء مشواره مع الفريق في أعقاب تراجع نتائج «الفرسان» على صعيد منافسة الدوري العام والتي حسمها الجزيرة.



وعبر الدحيل عن سعادته بإنجاز الثلاثية التاريخية للفرسان في الموسم الحالي، وقيادته الفريق للتتويج بثنائية السوبر وكأس الإمارات، في منصب المدرب الأول، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «ثقة إدارة شباب الأهلي مثلت الحافز الأكبر أمامي لاستكمال مشوار نجاحات الفريق، بحصد لقبين على التوالي بعد البداية الإيجابية في مستهل الموسم الحالي».

وأضاف: «التعاقد مع الثنائي الأوكراني نزار هيتمان والإيطالي جاكوبو ماساري في أبريل الماضي وبعد تألقهم اللافت في بطولة ند الشبا الرمضانية مثّل نقطة تحول مهمة في مشوار الفريق في الموسم، بعدما قدما الإضافة المطلوبة، وأسهما بشكل لافت مع بقية زملائهما في تحقيق انجازي السوبر وكأس الإمارات».

ولا يبدو نجاح الدحيل في منصبه الحالي مدرباً للفرسان بالمستغرب، عطفاً على مشواره الناجح في ملاعب الطائرة لاعباً وقائداً لنادي الشباب، قبل التحول إلى مجال التدريب مدرباً مساعداً في شباب الأهلي ومدرباً لفرق المراحل السنية على مدار أكثر من موسم، وصولاً إلى منصبه الحالي مدرباً للفريق الأول، خلفاً للبرازيلي لوسيانو المدرب الحالي لنادي الزمالك المصري.

وأوضح المدرب: «مشواري السابق في ملاعب الطائرة ودوري كقائد في أكثر من موسم، مهد الطريق أمامي للتحول لمجال التدريب، واستفدت كثيراً من العمل إلى جانب مجموعة من الخبرات الأجنبية من المدربين الذين مروا على الأندية والمنتخبات الوطنية، قبل أن أحظى بالفرصة بفضل دعم إدارة النادي وتعاون اللاعبين».

وحول تقييمه لمشوار «الفرسان» في الموسم الحالي، أضاف: «رغبتنا كانت كبيرة في تحقيق إنجاز الرباعية، بيد أننا لم نوفق في مشوار الدوري، وحققنا نجاحاً كبيراً في حصد ثلاثة ألقاب، بفضل تعاون الجميع من لاعبين وإدارة وجمهور، ونأمل أن تكون إنجازات الموسم الحالي حافزاً للأفضل في المواسم المقبلة».



