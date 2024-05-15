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الرياضة

الهاجري: «الهيئة» تعول على الاتحادات في الارتقاء بالرياضة

الهاجري: «الهيئة» تعول على الاتحادات في الارتقاء بالرياضة
15 مايو 2024 12:17

 
رضا سليم (دبي) 

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أكد غانم الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة لديها الكثير من الملفات التي تخص رياضة الإمارات، وتعول على عمل الاتحادات، ومخرجات الأنشطة، وهو الهدف الاستراتيجي للرياضة، والهيئة تشرف على هذا الأمر، من خلال دعم الاتحادات، وهناك اللجان المعنية بخطط المواهب وأيضاً الاتحاد المدرسي، والكل يعمل في المنظومة نفسها، ونحاول التنسيق معهم لنشر الرياضة المجتمعية، وأيضاً في المدارس لاكتشاف المواهب.
وأضاف: «الاتحادات الرياضية تسعى بما تملك من إمكانيات وقدرات وخبرات إدارية كبيرة، للتميز، والهيئة موجودة لدعم الاتحادات والأنشطة الرياضية والتمثيل على المستوى القاري والعالمي، وعلى مستوى نشر هذه الألعاب، وأيضاً الرياضة المجتمعية بين طوائف المجتمع». 
ووجَّه رسالة إلى مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وقال: «دور الهيئة دعم الاتحادات، والوقوف على عمل مجالس الإدارات بالشكل الذي يخدم الرياضة، وما نحتاجه من الاتحادات دعم المستهدفات الاستراتيجية للرياضة الوطنية، وأغلب الاتحادات تسير في الاتجاه نفسه، ونشكرها على ما تقوم به».
ووجَّه الهاجري الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد اليد على تنظيم المباراة النهائية لدوري الرجال، وقال: «النهائي خرج بشكل جيد وروح رياضية، والجميع استمتع بالأداء من الفريقين، وأعتقد أن المجموعة الموجودة التي تدير منظومة اللعبة قادرة على عودتها إلى وضعها الطبيعي، خاصة أن كرة اليد من الألعاب القريبة من حصد الإنجازات، وأيضاً على مستوى الرياضة المجتمعية والأندية».
ونوه إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الحالي يسعى للتميز، خاصة أن كرة اليد من الألعاب التي تجذب الجماهير، كما أنها تتصدر مشهد الألعاب الجماعية، باستثناء كرة القدم، وحظوظها أقوى في التمثيل المشرف على المستويين القاري والعالمي. 

الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
غانم الهاجري
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