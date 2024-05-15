النصر يحشد «الأسلحة المعنوية»

معتصم عبدالله (دبي)



حشد النصر كل أسلحته المعنوية، بداية من اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير، تأهباً للحدث الأهم في موسم «الأزرق» 2023- 2024، حينما ينازل غريمه وجاره الوصل على لقب البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» في المباراة المرتقبة مساء الجمعة على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتبدو صفوف «العميد» الطامح إلى تتويج خامس بلقب «الكأس الأغلى» بعد مواسم 1984- 1985 و1985- 1986، و1988- 1989 و2014- 2015، مكتملة بعودة الحارس أحمد شمبيه، وجاهزية أحمد جشك، جوستافو أليكس، حسين مهدي، الغائبين عن مباراة الجولة الماضية في الدوري أمام خورفكان 1-2.

واعترف البوسني سمير مميسيفيتش «جوكر العميد» في خطي الدفاع والوسط، بأن التفكير في مباراة النهائي يسيطر على تركيزهم بشكل كامل، وأن الفريق لم يقدم الأداء المطلوب في مباراته أمام الوحدة 0-1، قبل أن يحقق فوزاً معنوياً على حساب خورفكان 2-1، تأهباً لمواجهة نهائي الكأس الأغلى أمام الوصل غداً.

وقال مميسيفيتش في حديثه ل «الاتحاد»: «المباراة أمام الوصل في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة تشغل تفكيرنا منذ فترة ليست بالقصيرة، لكننا ركزنا على مواجهة خورفكان وأثبتنا أننا نملك الشخصية والعقلية التي تجعلنا نركز في كل مباراة على حدة».

وأضاف: «الديربي مباراة مهمة وكبيرة بالنسبة لنا، وما يضاعف من أهمية الديربي المقبل أنه يقام في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي مباراة واحدة تفصلك عن الفوز بواحدة من أهم بطولات الموسم، ونعمل على الظهور بأفضل شكل ممكن، ونثق بأن المدرب سيضع الخطة المثالية للتعامل مع المنافس، ونثبت للجميع أننا بلغنا هذه المباراة، لأننا نستحق أن ننافس على هذه الكأس الكبيرة».

وحول التغيير الكبير الذي طرأ على «العميد» من فريق يحتل مركزاً متأخراً في بداية الموسم، إلى آخر في المركز الخامس، ومنافساً على لقب «أغلى البطولات»، أعاد مميسيفيتش الفضل إلى مدربه الهولندي ألفريد شرودر، وقال: «شرودر غير كل شيء في الفريق، سواء كان ذلك خطة اللعب أو عقلية اللاعبين، وألهمنا لنقاتل لتحقيق الفوز في كل المباراة».

وأضاف: «مدربنا يستحق الإشادة وفريق عمله كذلك، لأنهم قاموا بعمل كبير جداً، وأعتقد أن الجميع شاهدوا الفرق الهائل بين ما كان عليه النصر في بداية الموسم، وما أصبح عليه في الوقت الحالي، ويكفي أن ترى عدد النقاط التي كسبناها منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، والطريقة التي قادنا بها لنبلغ المباراة النهائية في الكأس، ولهذه الأسباب سيكون فوزنا بهذه الكأس إعجازاً ومستحقا في نفس الوقت».

وتعليقاً على تأثير ابتعاد قطبي «ديربي بر دبي» عن التتويج بالكأس الأغلى لمواسم عدة، قال لاعب وسط «العميد»ّ: «نعرف أن النصر والوصل ابتعدا لفترة طويلة عن منصات التتويج، لكن الوضع تغير في هذا الموسم، فالوصل يقدم مستويات قوية، منذ بداية الموسم، ويلعب كرة قدم جميلة، ووجوده في صدارة الدوري مستحق تماماً، والنصر تحسن بشكل كبير جداً في النصف الثاني من الموسم، وينافس حالياً على بلوغ المراكز الأربعة الأولى، وقياساً على ذلك فإن الفريقين يستحقان التواجد في النهائي، وأتمنى أن تكون الكأس للنصر».

وأضاف: «فرص الفريقين في الفوز بالكأس تبدو متساوية، على الرغم من أفضلية الوصل على النصر في جدول ترتيب الدوري، لكن النهائيات لها طبيعة خاصة، ولا تتأثر بالظروف السابقة للفريقين، وتحسمها تفاصيل صغيرة مثل الأخطاء الفردية مثلاً، كما حدث عندما خسرنا أمامه في الدوري بهدف من خطأ فردي، على الرغم من أننا كنا جيدين في أغلب فترات تلك المباراة».

ولفت إلى أن الجميع لم يتوقع في بداية الموسم أن يصل النصر لنهائي الكأس، وأضاف: «بالنسبة لنا لا يوجد ما نخسره، بل على العكس أمامنا فرصة رائعة للفوز بلقب مهم جداً، وعلينا أن نقاتل من أجله».

أجواء النهائيات «حافز إضافي»

عبر سمير مميسيفيتش الذي يخوض موسمه الثاني مع «العميد» عن افتقاده لأجواء النهائيات، وقال: «أفتقد أجواء النهائيات والحماس والحضور الجماهيري الكبير، لأن أغلب المباريات في الدوري تقام بحضور عدد قليل من المشجعين».

وأضاف: «أثق أن الملعب سيكون ممتلئا بالمشجعين، وستكون الأجواء محفزة للاعبين، وأتوقع أن يقوم المشجعين بعمل رائع في المدرجات، لكن قبل كل ذلك سيكون علينا أن نستعد لهذه المواجهة بأفضل شكل ممكن وأن نعمل على تقديم كل ما لدينا في الملعب حتى نفوز بالكأس.

مساهمة ناجح



أسهم سمير مميسيفيتش في تأهل فريقه المستحق لنهائي «الكأس الأغلى» بتسجيله هدفاً في مواجهة أمام شباب الأهلي في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، 4-3، بعد التمديد لشوطين إضافيين، وانتظر «العميد» حتى الشوط الإضافي الثاني، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ليحسم التأهل 4-3، وسجل أهداف «الأزرق»، عادل تعرابت «ثنائية» في الدقيقتين 12 و117، وسمير مميسيفيتش في الدقيقة 97.



