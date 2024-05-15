الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تحذير من تشافي!!

تحذير من تشافي!!
15 مايو 2024 19:48

 
مدريد (د ب أ) 

 

أخبار ذات صلة
مودريتش يغري «الريال» بتخفيض راتبه!
«الريال» لا يرحم!

قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، إن فريقه مصيره بيده بشأن مساعي النادي الكتالوني لإنهاء مشواره في الدوري بالمركز الثاني، وبإمكان برشلونة أن يوسع الفارق إلى أربع نقاط ويبتعد في الوصافة عن ملاحقه جيرونا صاحب المركز الثالث الذي خسر بهدف أمام فياريال، أمس الثلاثاء.
ويتبقى للفريق الكتالوني ثلاث مباريات في بطولة الدوري أمام ألميريا ورايو فاليكانو وإشبيلية، علماً بأن إنهاء الموسم في المركز الثاني سيضمن له المشاركة في كأس السوبر الإسباني الذي توج به لآخر مرة في عام.2023 وقال تشافي في مؤتمر صحفي: «مصيرنا بأيدينا والهدف واضح، نريد إنهاء الموسم في المركز الثاني، وإنه يمثل الحد الأدنى ولايليق بنا»، وأضاف «نفكر في مكانتنا، وأيضاً الوضع الاقتصادي، خاصة أننا نريد المشاركة في كل البطولات بالموسم الجديد».
ويستعد برشلونة لمواجهة خارج ملعبه غداً الخميس أمام ألميريا الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، بعدما اكتفى بتحقيق فوزين فقط طوال الموسم. وحذر تشافي لاعبيه قائلاً «المباراة لن تكون سهلة؛ لأن ألميريا يستحق أكثر مما حققه، والآن يؤدون بأعصاب هادئة؛ لأن ليس لديهم ما يخسرونه».
وأوضح مدرب برشلونة «لقد قدموا أداء جيداً أمام الفرق الكبيرة في الدوري، وسوف يلعبون للفوز لإسعاد جماهيرهم». واختتم تشافي تصريحاته «سأقوم ببعض التعديلات على التشكيل الأساسي؛ لأنه تنتظرنا مباراة صعبة ضد سوسيداد. رغم أن الحالة البدنية جيدة، هناك إرهاق، ونحتاج للياقة بدنية جديدة».

تشافي هيرنانديز
برشلونة
الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
اليوم 21:53
بايرن ميونيخ يطالب توخيل بالتراجع عن هذا القرار!
الرياضة
بايرن ميونيخ يطالب توخيل بالتراجع عن هذا القرار!
اليوم 21:42
مساعد كلوب يغادر ليفربول
الرياضة
مساعد كلوب يغادر ليفربول
اليوم 21:40
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في مجال الاستدامة
علوم الدار
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في مجال الاستدامة
اليوم 21:39
«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل بمسابقة «من الشارقة»
الترفيه
«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل بمسابقة «من الشارقة»
اليوم 21:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©