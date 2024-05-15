تحذير من تشافي!!



مدريد (د ب أ)

قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، إن فريقه مصيره بيده بشأن مساعي النادي الكتالوني لإنهاء مشواره في الدوري بالمركز الثاني، وبإمكان برشلونة أن يوسع الفارق إلى أربع نقاط ويبتعد في الوصافة عن ملاحقه جيرونا صاحب المركز الثالث الذي خسر بهدف أمام فياريال، أمس الثلاثاء.

ويتبقى للفريق الكتالوني ثلاث مباريات في بطولة الدوري أمام ألميريا ورايو فاليكانو وإشبيلية، علماً بأن إنهاء الموسم في المركز الثاني سيضمن له المشاركة في كأس السوبر الإسباني الذي توج به لآخر مرة في عام.2023 وقال تشافي في مؤتمر صحفي: «مصيرنا بأيدينا والهدف واضح، نريد إنهاء الموسم في المركز الثاني، وإنه يمثل الحد الأدنى ولايليق بنا»، وأضاف «نفكر في مكانتنا، وأيضاً الوضع الاقتصادي، خاصة أننا نريد المشاركة في كل البطولات بالموسم الجديد».

ويستعد برشلونة لمواجهة خارج ملعبه غداً الخميس أمام ألميريا الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، بعدما اكتفى بتحقيق فوزين فقط طوال الموسم. وحذر تشافي لاعبيه قائلاً «المباراة لن تكون سهلة؛ لأن ألميريا يستحق أكثر مما حققه، والآن يؤدون بأعصاب هادئة؛ لأن ليس لديهم ما يخسرونه».

وأوضح مدرب برشلونة «لقد قدموا أداء جيداً أمام الفرق الكبيرة في الدوري، وسوف يلعبون للفوز لإسعاد جماهيرهم». واختتم تشافي تصريحاته «سأقوم ببعض التعديلات على التشكيل الأساسي؛ لأنه تنتظرنا مباراة صعبة ضد سوسيداد. رغم أن الحالة البدنية جيدة، هناك إرهاق، ونحتاج للياقة بدنية جديدة».