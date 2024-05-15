اتحاد الكرة وشرطة أبوظبي يبحثان الترتيبات الأمنية لنهائي الكأس

أبوظبي (الاتحاد)



بحث اتحاد كرة القدم وشرطة أبوظبي الترتيبات الأمنية المتعلقة بمباراة الوصل والنصر في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، والتي تقام على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، السابعة والنصف مساء يوم بعد غد «الجمعة».

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم في مدينة العين، بحضور مسؤولين من اتحاد الكرة وشرطة أبوظبي وناديي الوصل والنصر واستاد هزاع بن زايد.

وبحث الاجتماع كافة الترتيبات الأمنية قبل وأثناء وبعد المباراة النهائية للكأس الأغلى، والتي تهدف في المقام الأول إلى تأمين وتسهيل دخول وخروج جماهير الفريقين من ملعب المباراة عبر البوابات المخصصة لكل فريق.

وفي إطار التعاون القائم والمستمر بين اتحاد الكرة وشرطة أبوظبي يسعى الجانبان إلى تنظيم يليق بنهائي كأس رئيس الدولة، الذي حقق نجاحات مميزة خلال السنوات الماضية.

