سابالينكا.. «التأهل السهل»



روما (أ ف ب)



بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، الدور نصف النهائي من دورة روما لماسترز الألف نقطة للتنس، بفوزها السهل على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة 6-2 و6-4.

واحتاجت سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، إلى ساعة و13 دقيقة فقط للتغلب على اللاتفية بطلة رولان جاروس عام 2017، وستلتقي في الدور التالي مع مواطنتها فيكتوريا أزارنكا (24) أو الأميركية دانييل كولينز (15).

وكانت سابالينكا (26 عاماً) بلغت نهائي دورة مدريد نهاية الأسبوع الماضي وخسرت بطريقة دراماتيكية أمام البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً التي أنقذت فيها الأخيرة ثلاث كرات قبل أن تخرج فائزة.

وبإمكان سابالينكا أن تواجه كولينز مرة أخرى، بعدما فازت عليها بصعوبة في العاصمة الإسبانية في ثمن النهائي 4-6 و6-4 و6-3.

قالت البيلاروسية، خلال مؤتمر صحفي عن الأميركية «لعبت التنس بأسلوب مذهل، لكنني تمكنت من قلب الأمور رأساً على عقب».

في المقابل، تجمع المباراة الثانية في الدور نصف النهائي بين شفيونتيك الأولى والأميركية كوكو جوف الثالثة.

وهي المرة الأولى منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2013 التي تصل فيها المصنفات الثلاث الأوليات إلى المربع الذهبي في إحدى دورات «دبليو تي ايه» 250 أو أعلى.

وبعد أن حسمت المجموعة الأولى بسهولة 6-2، وجدت سابالينكا صمودًا من قبل أوستابنكو (26 عاماً) في الثانية، لكنها نجحت في التقدم 4-3 على إرسال منافستها، وحافظت على تقدمها لتحسم النتيجة في صالحها.

وقالت سابالينكا، عقب فوزها بالمباراة «مع هذه الأجواء المذهلة وهذا الدعم المذهل، لهذا السبب أنا متحمسة للغاية هنا ولهذا السبب أقول دائماً، إن هذه هي الدورة الحلم بالنسبة لي للفوز بها».

وتابعت «أستمتع حقاً باللعب هنا، لذا لا يتعيّن عليّ التفكير في التركيز، أنا هنا فقط أستمتع وأفعل كل ما بوسعي للفوز بكل نقطة ألعبها بغض النظر عن النتيجة، أعتقد أن هذا هو المفتاح».

ولدى الرجال، واصل التشيلي أليخاندرو تابيلو الذي كان أسقط الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في الدور الثالث، مشواره الناجح وبلغ نصف النهائي بفوزه على الصيني تشانغ تشي تشن (56) 6-3 و6-4.

وفي سن الـ26 عاماً، سيخوص تابليو أول تجربة له في نصف نهائي في دورة ضمن فئة أعلى من 250 نقطة، وسيلعب ضد الفائز من مباراة الألماني ألكسندر زفيريف الخامس والأميركي تايلور فريتز الثالث عشر.

ولم يعانِ تابليو كثيراً أمام منافسه الصيني بخلاف مباراته أمام الروسي كارن خاتشانوف حين احتاج إلى ساعتين ونصف ساعة للتغلب عليه 7-6 و7-6.

ونجح التشيلي في كسر إرسال تشي تشن في المجموعة الأولى وتقدم 4-2 وحسم في محاولته الثانية بعدما كان أنقذ كرتين لكسر إرساله.

في المجموعة الثانية، تأخر تشي تشن سريعاً 0-2 من دون أن يتمكن من العودة إلى أجواء اللقاء، ليحسم تابليو المجموعة فالمباراة على كرة إرسال ساحقة ومن أوّل محاولة بعد ساعة و26 دقيقة.