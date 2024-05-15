مساعد كلوب يغادر ليفربول



لندن (أ ف ب)



يتولى مساعد مدرب ليفربول الإنجليزي، الهولندي بيب ليندرس، تدريب نادي سالزبورج ريد بول النمساوي بعد رحيله عن فريقه الحالي في نهاية الموسم.

وسيغادر الهولندي الذي سبق أن عمل في ليفربول إلى جانب المدرب براندن رودجرز برفقة المدرب الألماني يورجن كلوب مع نهاية الموسم الحالي.

وأعلن ليفربول أنّ البرتغالي فيتور ماتوس الذي عمل لأربعة أعوام ونصف العام مدرب تطوير النخبة في النادي سينضم أيضا مساعد مدرب لليندرس في الفريق النمساوي.

وقال ليندرس للموقع الرسمي لنادي ليفربول «أنا فخور بأن أصبح المدرب الجديد لنادي ريد بول سالزبورج إف سي».

وتابع «إنه لشرف فعلي بالنسبة إلي، بعد بي أس في أيندهوفن، بورتو، ليفربول، انتقل الآن لتجربة أخرى استثنائية مع هيكلية جيدة وتركيز كبير على تطوير النشء الجديد».

وأضاف «معاً بالإضافة لمساعد المدرب فيتور ماتوس والجهاز الفني بأسره، سنقوم ببذل قصارى جهدنا لمساعدة النادي على مواصلة تطوره في عالم كروي متغيّر».