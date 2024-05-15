بايرن ميونيخ يطالب توخيل بالتراجع عن هذا القرار!



برلين (د ب أ)



ترددت أنباء قوية أن مسؤولي بايرن ميونيخ يحاولون إقناع توماس توخيل المدير الفني للفريق، بالتراجع عن قرار رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد تعثر محاولات التعاقد مع مدرب آخر لخلافته.

وذكرت صحيفة«بيلد» ومجلة «كيكر» وشبكة «سكاي تي في» أن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ وكريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي يتفاوضان مع توخيل.

ونشرت «بيلد» أيضاً صورة لوكيل أعمال توخيل «لأولاف مينكينج» في مقر النادي البافاري.

وكان توخيل الفائز مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 2021 حل مكان يوليان ناجلسمان في بايرن ميونيخ منذ مارس 2023 بعقد يمتد حتى 2025، ولكن بعد تراجع النتائج تم الاتفاق بشكل متبادل بين الإدارة وتوخيل في فبراير الماضي على الرحيل بنهاية الموسم، بعد فشل بايرن ميونيخ في التتويج بأي لقب لأول مرة منذ عام 2012.

ولم ينجح مسؤولو بايرن في إيجاد بديل لتوخيل، بعدما فضل أبرز المرشحين مثل الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ورالف رانجنيك، مدرب النمسا، وناجلسمان مدرب المنتخب الألماني، الاستمرار في مناصبهم الحالية.

وكان توخيل وإدارة بايرن ميونيخ أكدا أن الاتفاق على رحيله لا يزال نافذاً، ولكن شبكة «سكاي تي في» ذكرت أن توخيل يرحب بالاستمرار.

ويقال إن توخيل يحظى بدعم كبير من نجوم بايرن ميونيخ مثل مانويل نوير وتوماس مولر وجمال موسيالا، وهو ما بدا واضحاً بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ومع ذلك، فإن توخيل يريد دعماً قوياً من إدارة النادي بعد الهجوم الذي تعرض له من أولي هونيس الرئيس السابق للنادي، الذي اتهم المدرب الألماني بأنه يميل لإبرام صفقات باهظة بدلاً من الاهتمام بالعناصر الشابة في أكاديمية بايرن ميونيخ.

ويتطلع توخيل أيضاً لعقد طويل الأجل ولا يحب أن يرى نفسه أنه مدرب مؤقت حتى 2025 لحين أن يكون ألونسو أو يورجن كلوب،مدرب ليفربول، متاحين لتولي المسؤولية مكانه. كان كلوب قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.