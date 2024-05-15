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الرياضة

«الزعيم» يعود إلى استاد «خليفة بن زايد» في «بروفة النهائي»

«الزعيم» يعود إلى استاد «خليفة بن زايد» في «بروفة النهائي»
16 مايو 2024 00:49

معتصم عبدالله (دبي)

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يعود «العين» إلى اللعب في «استاد خليفة بن زايد» للمرة الأولى، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، عندما يستقبل ضيفه اتحاد كلباء مساء اليوم، في ختام «الجولة 23» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تُعد بمثابة «البروفة قبل الأخيرة» لـ «الزعيم»، قبل موقعة إياب «النهائي القاري» أمام يوكوهاما الياباني يوم 25 مايو الجاري، على استاد هزاع بن زايد، بعد الخسارة 1-2 في مباراة الذهاب.
وخاض «الزعيم» المتراجع إلى المركز الرابع «مؤقتاً» في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، آخر مبارياته في «دوري المحترفين» على استاد خليفة بن زايد، في موسم 2020- 2021 أمام ضيفه حتا، وجرت 11 مايو 2021 ضمن «الجولة 26» والأخيرة.
وتنقل العين خلال مشواره في «دوري المحترفين» ما بين ثلاثة ملاعب في «دار الزين»، شملت استاد خليفة بن زايد، واستاد طحنون بن محمد بالقطارة، وصولاً إلى ملعبه الحالي استاد هزاع بن زايد، والذي جرى افتتاحه في يناير 2014، بمباراة ودية تاريخية بين العين ومانشستر سيتي الإنجليزي.
ويتأهب «استاد هزاع بن زايد»، المعقل الأساسي لـ «الزعيم» في «دار الزين»، لاحتضان نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، والذي يجمع قطبي «بر دبي» النصر والوصل في مواجهة مرتقبة مساء الغد، قبل تزينه لاحتضان مباراة تتويج بطل «دوري أبطال آسيا» 2023- 2024، والذي يجمع العين ويوكوهاما 25 مايو.
ويعتمد «الزعيم» في المواجهة أمام ضيفه «النمور» صاحب المركز 11 برصيد 21 نقطة، على مجموعة من لاعبي الدكة والبدلاء، وهو ما أكده الأرجنتيني هرينان كريسبو مدرب الفريق، حيث قال: «من الصعب الدفع باللاعبين الذين شاركوا في مواجهة الذهاب أمام يوكوهاما بدوري أبطال آسيا، قبل بضعة أيام في اليابان، ونمنح الفرصة مجدداً للاعبين الذين لم يظهروا كثيراً أساسيين في دوري أدنوك للمحترفين».
واعتمد العين قبل مباراة الذهاب في نهائي أبطال آسيا، على لاعبيه البدلاء في المواجهة أمام خورفكان ضمن «الجولة 22» للدوري، والتي حسمها «الزعيم» لمصلحته بهدف سلطان الشامسي.
في المقابل، يتطلع العراقي غازي الشمري مدرب اتحاد كلباء الحالي، والمدرب السابق في أكاديمية العين وفريق الرديف، إلى الاستفادة من ظروف المنافس، وقيادة «النمور» إلى فوز ثانٍ على التوالي في مواجهة «الزعيم»، بعد الأول 2-1 في ربع نهائي الكأس.
ويتفوق «الزعيم» في المواجهات المباشرة أمام «النمور» في دوري المحترفين، برصيد 11 انتصاراً، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في 4 لقاءات، وحافظ العين على سجله خالياً من الخسارة أمام اتحاد كلباء في آخر 15 مواجهة على التوالي، بما فيها التعادل 2-2 في مباراة الدور الأول للموسم الحالي 2023- 2024.

لابا يهدد «النمور»
يحتل التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، صدارة قائمة هدافي مواجهات فريقه أمام اتحاد كلباء برصيد 8 أهداف، سجلها في 9 لقاءات، فضلاً عن نجاحه في صناعة ثلاثة أهداف أخرى أمام المنافس نفسه، وإجمالاً سجل «الزعيم» 45 هدفاً في مرمى «النمور» مقابل 22 هدفاً هزت شباكه.

الزعيم
العين
استاد خليفة بن زايد
اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
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