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الرياضة

منصور بن محمد: الوصول إلى نهائي أغلى البطولات إنجاز يستحق الإشادة

منصور بن محمد: الوصول إلى نهائي أغلى البطولات إنجاز يستحق الإشادة
16 مايو 2024 00:49

دبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، بمناسبة وصول الناديين إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتنافس للفوز بأغلى البطولات.
وقال سموه: «إن الوصول إلى المباراة النهائية لأغلى البطولات، إنجاز يستحق التهنئة والإشادة، وتثمين الجهود التي بذلتها إدارتا الناديين الكبيرين وكوادرهما الفنية والتدريبية واللاعبين لتحقيق طموحات جماهيرهما الكبيرة والوفية، وإضافة أغلى الكؤوس إلى قائمة إنجازات كل منهما».
وأضاف سموه: «تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم في الإمارات مساء غدٍ إلى استاد هزّاع بن زايد بمدينة العين العزيزة لمتابعة النهائي الكبير والمرتقب، ومعهم أنظار جماهير كرة القدم العربية التي تابعت التطور الكبير لكرة القدم في الدولة وقوة منافساتها وجودة المستويات الفنية التي تقدمها فرقنا، كما تتجه الأنظار مرة أخرى إلى الاستاد نفسه في 25 مايو الجاري لدعم وتشجيع ممثل الإمارات فريق العين، في مباراة إياب دوري أبطال آسيا، الساعي للفوز بلقبه الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد».
وثمّن سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، دور جماهير النصر والوصل في دعم فريقيهما خلال مشوار كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك في مشوار «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي كان له دور كبير في تقديم العروض الجميلة والنتائج الجيدة لكلا الفريقين، مشيراً سموه إلى أن حضور جمهور الفريقين في استاد هزاع بن زايد سيكون أثره إيجابياً في دعم الفريقين الكبيرين اللذين استحقا المنافسة على لقب البطولة الأغلى على قلوب الإماراتيين.

منصور بن محمد
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