10 لاعبين الأكثر تأثيراً في «دورينا»



مراد المصري (أبوظبي)



تصدر رباعي الوصل قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً بالأداء الإجمالي خلال منافسات الموسم الحالي من «دوري أدنوك للمحترفين«، وهم على التوالي نيكولاس خمينيز، فابيو ليما، سفيان بوفتيني وعلي صالح، وذلك وفق تحليل أصدره المركز الدولي للدراسات الرياضية».

وقام المركز بتحليل أداء اللاعبين في 6 مواقف مختلفة رئيسية خلال مجريات اللقاء، ومنح اللاعبين نقاط على صعيد إجمالي هذه المواقف، وجاء خمينيز بوصفه الأعلى تأثير في «دورينا» هذا الموسم، برصيد 62.1 نقطة، وجاءت قوته الأكبر في صناعة الفرص، وفابيو ليما 61.1 نقطة، وقوته الأكبر في الإنهاء، وسفيان بوفتيني 56.8 نقطة، وقوته في الألعاب الهوائية، وعلي صالح 54.7 نقطة، وقوته في صناعة الفرص.

واحتل سمير ميميشفيتش «النصر»، المرتبة الخامسة في الإحصائية، برصيد 53.9 نقطة، وقوته في توزيع اللعب، وبالمركز السادس رينان «شباب الأهلي» 53.3 نقطة، وقوته الألعاب الهوائية، وكيفن أجوديلو «النصر» بالمرتبة السابعة، 52.6 نقطة، وقوته في المواجهات، وألان «الوحدة» بالمركز الثامن، 52.5 نقطة، وقوته في توزيع اللعب، ويحيى الغساني «شباب الأهلي» بالمركز التاسع، 51.1 نقطة، وقوته في صناعة الفرص، ويوري «النصر» بالمركز العاشر، 49.9 نقطة، وقوته في الإنهاء.

على الصعيد العالمي للدوريات التي قامت الدراسة بتحليلها، تصدر رودري «مانشستر سيتي» القائمة برصيد 98.5 نقطة، يليه جرانت تشاكا «باير ليفركوزن» 92.3 نقطة، ومارتن أوديجارد «أرسنال» 89.9 نقطة، وفلوريان فيرتز «باير ليفركوزن» 89.2 نقطة، وتوني كروس «ريال مدريد» 89 نقطة، وجود بيلينجهام «ريال مدريد» 87.9 نقطة.