إيقاف أليجري لـ «السلوك العدواني»!



روما (أ ف ب)



أُوقف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لمباراتين، بعد طرده في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، في الفوز على أتالانتا 1-0، وفقاً لما أعلنه الاتحاد المحلي.

وبررت لجنة الانضباط في الاتحاد قرارها بالإشارة بشكل خاص إلى «سلوكه العدواني تجاه الحكم المساعد الرابع»، بالإضافة إلى «عودته إلى أرض الملعب، بعد طرده بسلوك غير محترم تجاه الحكام».

ورمى أليجري الذي أنقذ موسمه بعد عدم التتويج بلقب الدوري للموسم الرابع توالياً ليوفنتوس، قميصه وربطة عنقه على أرض الملعب وصرخ في وجه الحكم الرابع خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها على أتالانتا، وتوّج بطلاً للمرة الـ15 في تاريخ «السيدة العجوز».

وصفّق المدرب البالغ 56 عاماً بشكلٍ ساخرٍ في وجه الحكم الرئيسي بعد طرده في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نهاية المباراة، ثم اقترب من الحكم الرابع بطريقةٍ تهديدية.

وغادر أليجري الملعب قبل أربع دقائق على إطلاق الحكم صافرته النهائية، قبل العودة للاحتفال مع اللاعبين.

وسُتفرض العقوبة عليه بطبيعة الحال في النسخة المقبلة من المسابقة.

ولم يكتفِ أليجري بمهاجمة الحكّام، بل أظهرته مقاطع الفيديو وهو يُهاجم المدير الرياضي في النادي كريستيانو جيونتولي على أرض الملعب بعد نهاية المباراة، كما هدّد مدير تحرير يوميّة «توتوسبورت» في طريقه إلى المؤتمر الصحفي.

وتتحدث وسائل الإعلام المحلية منذ أسابيع عن اقتراب إقالة أليغري الذي يمتد عقده حتّى 2025، واقتراب تياجو موتا مدرب بولونيا لخلافته.

وتراجع يوفنتوس على صعيد النتائج بشكلٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة، إذ تعادل في خمس مبارياتٍ متتالية في الدوري وخسر إياب نصف نهائي الكأس أمام لاتسيو 1-2 لكن تأهّل مستفيداً من فوزه 2-0 ذهاباً.

ويحتل فريق «السيدة العجوز» الذي ضمن تأهله إلى دوري الأبطال، المركز الرابع بـ67 نقطة، بفارق الأهداف عن بولونيا الثالث، والذي يلعب معه الاثنين في المرحلة 37 قبل الأخيرة.