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الرياضة

«السيتي» يخسر إيدرسون في «الحاسمتين»

«السيتي» يخسر إيدرسون في «الحاسمتين
16 مايو 2024 21:53

 
لندن (أ ف ب)

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يغيب الحارس البرازيلي إيدرسون عن فريقه مانشستر سيتي في مباراتيه الحاسمتين أمام وستهام في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما أمام مانشستر يونايتد في نهائي مسابقة الكأس، وفقاً لما أعلنه النادي.
وقال النادي في بيان «يؤكّد مانشستر سيتي أن إيدرسون يغيب عن المباراتين الأخيرتين هذا الموسم بسبب كسر بسيط في محجر العين».
وخرج إيدرسون (30 عاماً) في المباراة التي فاز فيها فريقه على توتنهام 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة 34، وعاد من بعدها إلى الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال.
وأظهرت الفحوصات أن الحارس البرازيلي يُعاني من كسرٍ بسيط في محجر العين اليمنى، بعد اصطدامه بمدافع توتنهام الأرجنتيني كريستيان روميرو.
وحاول إيدرسون إكمال المباراة، بعد إصابته لكنه خرج من الملعب، بعد طلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا استبداله بالألماني ستيفان أورتيجا الذي تصدّى لفرصة خطيرة جداً من الكوري الجنوبي هيونج مين سون في آخر الدقائق، قبل أن يحسم النروجي إرلينج هالاند النتيجة بهدف ثانٍ.
ويلعب السيتي مباراته المقبلة في الدوري التي من الممكن أن يتوّج فيها بطلاً للموسم الرابع توالياً الأحد مع وستهام، قبل لقاء جاره يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في 25 مايو الحالي.

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