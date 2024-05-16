تتويج الفائزين ببطولات الدراجات وكرة القدم للناشئين والريشة في «دلما التاريخي»

الظفرة (الاتحاد)

تُوج فريق حبشان بلقب بطولة كرة القدم الشاطئية للناشئين في مهرجان سباق دلما التاريخي، بعد تفوقه بفارق الأهداف على فريق الكوس الذي حل بالمركز الثاني، فيما جاء فريق غشة في المركز الثالث، كما توجت اللجنة المنظمة أبطال سباقات الدراجات الهوائية بفئاتها الأربع، وتنس الريشة للسيدات والفتيات الناشئات.

وشارك 214 رياضياً ورياضية في بطولات كرة القدم الشاطئية للناشئين وتنس الريشة والدراجات الهوائية، التي أقيمت في مدينة دلما بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وأقيمت منافسات بطولة كرة القدم الشاطئية للناشئين في ملعب كرة القدم الشاطئية المجاور لسوق المهرجان الشعبي، بمشاركة 32 لاعباً، فيما شهدت بطولة تنس الريشة على مدار 3 أيام منافسات بين 16 مشاركة في فئة السيدات و6 مشاركات في فئة الفتيات الناشئات، فيما سجل سباق الدراجات الهوائية 160 مشاركاً ومشاركة في فئاته الأربعة (أصحاب الهمم 15 كيلومتراً، النساء 15 كيلومتراً، المفتوح 15 كيلومتراً، المفتوح 30 كيلومتراً).

وأسفرت النتائج في بطولة تنس الريشة للفتيات، ذهاب المركز الأول إلى ميرا إسماعيل الحوسني، وفي المركز الثاني عائشة عبدالله الحمادي، ونالت المركز الثالث فاديكا سامبو، وفي بطولة تنس الريشة فئة السيدات حصدت المركز الأول مريم علي الهرمي، وفي المركز الثاني تشارمي ديلا، وكان المركز الثالث من نصيب شيخة جمعة القبيسي.

وفي سباق الدراجات الهوائية، أسفرت النتائج في فئة أصحاب الهمم 15 كيلومتراً عن فوز أحمد الحمادي بالمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى فهد الحوسني، أما في فئة النساء (15 كيلومتراً) نالت المركز الأول ماهاي ليندا، وكان المركز الثاني من نصيب سلامة حمد.

وفي سباق الدراجات الهوائية المفتوح لمسافة 15 كيلومتراً حصد المركز الأول جود التنيري، وجاء في المركز الثاني محمد الحمادي، وفي المركز الثالث ايمانويل كاباناس، أما في سباق الدراجات الهوائية المفتوح لمسافة 30 كيلومتراً ذهب المركز الأول إلى عبدالله الحمادي، وجاء بالمركز الثاني حسن سلطان، وحصد المركز الثالث عبدالله الحمادي.