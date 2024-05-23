اليابان تستعيد قمة ترتيب بطولة العالم للجودو في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



استعاد منتخب اليابان صدارة الترتيب العام لمنافسات الفردي في بطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، التي تختتم اليوم في «مبادلة أرينا» بإقامة فئة الفرق المختلطة، ليأتي موعد الختام بعد أسبوع حافل بالفعاليات للحدث الذي يقام لأول مرة على أرض الإمارات بمشاركة تاريخية غير مسبوقة.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 7 ميداليات ملونة، ذهبيتين، فضيتين و3 برونزيات في ختام الجولة الرابعة، التي تنافس خلالها 137 لاعباً ولاعبة في منافسات وزني تحت 90 كجم للرجال، وتحت 70 و78 كجم للسيدات، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل بحماس على المدرجات.

وكسب الياباني جوكي تاجيما الميدالية الذهبية لفئة تحت 90 كجم للرجال، على حساب الصربي نيمانيا مايدوف الذي نال الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية للإسباني تريستاني موسخيشفيلي والقيرغيزستاني إرلان شيروف، وهي أول ميدالية لقيرغيزستان في تاريخ مشاركاتها في بطولات العالم.

وفي نفس الفئة حقق اللبناني كارامنوب ساجايبوف أفضل النتائج العربية لحد الآن، وهو الذي بلغ نصف النهائي قبل خسارة مواجهة الميدالية البرونزية، فيما حقق لاعب منتخبنا الوطني أرام جريجوريان، الفوز في أول مواجهة أمام الروماني فلاد فيسان، ثم خسر في الدور التالي أمام البلجيكي سامي شوشي.

وقام بتتويج الفائزين بهذه الفئة في ختام منافسات هذه الفئة، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وكوليندا جرابار كيتاروفتيش، رئيسة كرواتيا السابقة، وهيمنت فرنسا على وزن تحت 70 كجم للسيدات، بحصول بينو مارجاو على الميدالية الذهبية، ومواطنتها ماري إيف جاي على الميدالية الفضية، وهما اللتان خاضتا المباراة النهائية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لليابانية شيهو تاناكا والروسية مادينا تايمازوفا.

وقام بتتويج الفائزين في هذه الفئة، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الجودو، ونيكولا نيمتشينو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة.

وحققت الألمانية أنا-ماريا فاجنر بالميدالية الذهبية في وزن تحت 78 كجم للسيدات، على حساب الإيطالية أليس بيلاندي التي نالت الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الفرنسية مادلين مالونجا والبريطانية إيما ريد.

شارك في مراسم التتويج لهذه الفئة، ناصر البدور، نائب رئيس اتحاد الجودو.

وعبرت الألمانية أنا-ماريا فاجنر، عن سعادتها بتحقيق تفوق مضاعف بعدما ضمنت أيضاً التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وقالت: «لم يكن يتعلق الأمر فقط بالتأهل إلى الأولمبياد، أردت أن أقاتل على كل شيء وأكون مهيمنة في هذه الفئة وأحقق الميدالية الذهبية، هذه كانت معركة خاصة بي على مستوى بطولة العالم، والألعاب الأولمبية ستأتي لاحقاً في وقتها».

وتقام اليوم منافسات «الفرق المختلطة»، وسط منافسة منتظرة بين اليابان وفرنسا، إذ كان من اللافت أن المنتخب الياباني توج بالميدالية الذهبية في جميع النسخ الستة الماضية منذ عام 2017، فيما جاء منتخب فرنسا بالمركز الثاني في آخر خمس نسخ على التوالي، إلا أن المنتخب الفرنسي انتزع الميدالية الذهبية على حساب منتخب اليابان في دورة الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو، مما يرفع حدة الصراع بينهما مع بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

على صعيد آخر، قام الاتحاد الدولي للجودو خلال البطولة بتكريم الأسطورة الفرنسي جان لوك روج، بمنحه درجة «10 دان» للحزام الأسود، وهي الأعلى على الإطلاق في هذه اللعبة والتي تمنح لأول مرة في التاريخ لأي شخصية في هذه الرياضة، تقديراً لجهود ومثابرته في نشر وتطوير هذه الرياضة.

ويعتبر روج، أول لاعب فرنسي يحرز ميدالية ذهبية في بطولات العالم للجودو، وذلك في عام 1975، إلى جانب فوزه بلقب بطولة أوروبا أربع مرات، كما سبق أن تولى رئاسة الاتحاد الفرنسي للجودو في عام 2005، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي للجودو بين عامي 2011 و2023.

وتسلم روج الدرجة الخاصة من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وسط تصفيق اللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات.



ميدالية خاصة للبريطانية ريد



بغض النظر عن فوز البريطانية إيما ريد بالميدالية البرونزية في فئة وزن تحت 78 كجم، إلا أنها شعرت بفرحة كبيرة للغاية كونها أول ميدالية تحققها في بطولة العالم، لتواصل عيش الفرحة كلما حضرت إلى أبوظبي، حيث سبق لها الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجراند التي أقيمت هنا عام 2021.

وتحدثت ريد ببهجة عقب التتويج، وتحدثت بفخر عن انحدارها من عائلة عاشقة لرياضة الجودو، وقالت: «والدي ووالدتي كلاهما لاعبا جودو، أمي سبق لها الفوز أيضاً في بطولة العالم، وهما حالياً يقومان بإدارة نادي ملبورن للجودو في شرق إنجلترا معاً، وهذا النادي الذي بدأت ممارسة اللعبة فيه بسن الخامسة».

وأضاف: «استمتعت بالجودو وواصلت ممارستها من أجل ذلك، لفترة طويلة كنت أبحث دائماً عن تطوير أدائي قبل أي أمر آخر، الميداليات هي بمثابة حبة الكرز التي تعلو الكعكة، وهي تمنح دافعاً إضافياً دائماً لمواصلة العمل».

قيرغيزستان تحتفل بالميدالية التاريخية



عاشت بعثة قيرغيزستان أجواء احتفالية بعد فوزها بأول ميدالية في بطولة العالم الحالية، بواسطة اللاعب إرلان شيروف في وزن تحت 90 كجم.

وقال عبد الجليل يونسوف، مدرب منتخب قيرغيزستان: «إنه أمر نعيش من أجله، لقد ذكرت بالفعل حلمي في تطوير الفريق حتى نحظى بالاحترام والتقدير على صعيد ساحة الجودو العالمية، وأخيراً تحقق ذلك، كان هدفنا هو الحصول على ميدالية، لم يسبق لنا الحصول على ميدالية وانتظرنا سنوات طويلة لجعل الأمر حقيقة».

وتابع: «هدفنا الآن هو الحصول على ميدالية أولمبية، من أجل أن يكتمل الحلم، سنستعد لخوض المنافسات الأولمبية المقبلة من الآن، ونأمل أن نحقق الفوز هناك أيضاً».



«الوضيحي» ينثر البهجة



نثرت تميمة البطولة «الوضيحي» البهجة بين أوساط الجماهير، بعدما قامت اللجنة المنظمة بتصميم خاص لها، ليتواجد في مختلف أرجاء «مبادلة أرينا»، وتحديداً على المدرجات.

وحظيت تميمة «الوضيحي» باهتمام خاص من المشاركين من خارج الدولة، للتعرف على ماهيتها، وهي غزال المها العربي، الذي لديه ارتباط خاصة بالإمارات والمنطقة، وقامت الجماهير بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية.