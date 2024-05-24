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الرياضة

غازي فهد: «الأخطاء ممنوعة» في «الجولتين الأخيرتين»

غازي فهد: «الأخطاء ممنوعة» في «الجولتين الأخيرتين»
24 مايو 2024 15:39

فيصل النقبي (كلباء) 

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شدد العراقي غازي فهد مدرب اتحاد كلباء على لاعبيه، خلال التدريب الأساسي الأخير قبل مواجهة بني ياس يوم السبت، على أهمية تفادي الأخطاء، والتي تسهم في دخول أهداف سهلة في شباك الفريق، بالإضافة إلى الانتباه خلال الكرات المشتركة، والتي تنتج عن حالات طرد يتأثر منها الفريق، حيث يلعب ناقص العدد في فترات طويلة من اللقاء. 
وقال المدرب للاعبيه، إنه ينتظر عودة الفريق إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد الخسارة أمام المتصدر، مشيراً إلى أن الفريق يملك طموحات التقدم أكثر في جدول الترتيب، والوصول إلى «النقطة 30»، في ختام الدوري، من خلال تحقيق فوزين على التوالي على «السماوي» و«النسور»، في آخر جولتين من الدوري. 
من جهة أخرى، يواصل المدرب الدفع بالثنائي سلطان عادل محمد، والإيراني مهدي قائدي في الهجوم، وإبقاء السلوفيني أندريس فومبيرج على مقاعد البدلاء، بعد نجاحهما معاً في تشكيل خطورة كبيرة في اللقاءات الأخيرة. 
ويملك «النمور» 24 نقطة في المركز العاشر، من 6 انتصارات، و6 تعادلات، و12 خسارة، ودخل مرماه 48 هدفاً، وسجل 37 هدفاً، ويتصدر مهدي قائدي قائمة هدافي الفريق وله 12 هدفاً.
 

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
بني ياس
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