السبت 25 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشافي يغادر برشلونة «مرتاح الضمير»

تشافي يغادر برشلونة «مرتاح الضمير»
25 مايو 2024 18:22

 
برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
جيرونا.. «الختام التاريخي»
برشلونة يُقيل تشافي


قال تشافي هرنانديز مدرّب برشلونة الإسباني «المقال» من منصبه إنه يترك النادي الكاتالوني «مرتاح الضمير».
اتخذ رئيس النادي جوان لابورتا قرار إقالة نجم الوسط السابق، بعد أسابيع قليلة من التعبير عن سعادته في بقائه في الموسم الأخير من عقده.
في يناير، قال تشافي «مايسترو» الوسط السابق إنه سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد سلسلة من النتائج الجيدة، اتفق هو والرئيس لابورتا في أبريل على البقاء للموسم المقبل، مع انتهاء عقده في يونيو 2025.
لكن الوضع تغيّر بسرعة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن لابورتا شعر بالغضب من تعليقات تشافي، التي أشارت إلى أنه كان من الصعب على النادي الكاتالوني المتعثر مالياً التنافس مع غريمه اللدود ريال مدريد، وغيره من الأندية الأوروبية النخبوية.
ورغم تقارير تحدّثت عن اتخاذ لابورتا قرار الإقالة في الأسبوعين الماضيين، قال تشافي (44 عاماً) في مؤتمر صحفي عشية حلوله على إشبيلية في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «أنا بخير، الأمر ليس سهلاً، كان وقتاً عصيباً».
تابع المدرب السابق للنادي السد القطري الذي حمل ألوان برشلونة في 767 مباراة في أنصع حقبة بتاريخه «نحن فخورون بعملنا، لم يكن الأمر سهلاً بسبب وضع النادي، ضميري مرتاح، بشكل عام، أنا سعيد، قمنا بعمل جيّد هذه السنة رغم عدم تحقيق أهدافنا، سعيد، راض وممتن».
وفاز برشلونة بقيادة تشافي بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي أمام غريمه التاريخي ريال مدريد، خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي «خسر 4-6 بإجمالي المباراتين»، وخسر نهائي الكأس السوبر الإسبانية أمام ريال، بينما أطاح به أتلتيك بلباو من ربع نهائي كأس الملك.
وارتفعت أسهم الألماني هانزي فليك مدرب «دي مانشافت» وبايرن ميونيخ السابق في خلافة تشافي، وفقاً لتقارير إعلامية.

الدوري الإسباني
برشلونة
تشافي هيرنانديز
خوان لابورتا
آخر الأخبار
موضوعية
الأخبار العالمية
"الفلك المصري" يحدد أول أيام عيد الأضحى المبارك
اليوم 14:12
جرحى جراء حادث دهس في غرب ألمانيا
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث دهس في غرب ألمانيا
اليوم 19:04
تنبيه من شرطة أبوظبي بخصوص مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بخصوص مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني
اليوم 18:52
حاكم الشارقة يهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حاكم الشارقة يهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
اليوم 18:36
السومة يعود إلى تشكيلة سوريا
الرياضة
السومة يعود إلى تشكيلة سوريا
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©