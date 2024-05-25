تشافي يغادر برشلونة «مرتاح الضمير»



برشلونة (أ ف ب)



قال تشافي هرنانديز مدرّب برشلونة الإسباني «المقال» من منصبه إنه يترك النادي الكاتالوني «مرتاح الضمير».

اتخذ رئيس النادي جوان لابورتا قرار إقالة نجم الوسط السابق، بعد أسابيع قليلة من التعبير عن سعادته في بقائه في الموسم الأخير من عقده.

في يناير، قال تشافي «مايسترو» الوسط السابق إنه سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد سلسلة من النتائج الجيدة، اتفق هو والرئيس لابورتا في أبريل على البقاء للموسم المقبل، مع انتهاء عقده في يونيو 2025.

لكن الوضع تغيّر بسرعة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن لابورتا شعر بالغضب من تعليقات تشافي، التي أشارت إلى أنه كان من الصعب على النادي الكاتالوني المتعثر مالياً التنافس مع غريمه اللدود ريال مدريد، وغيره من الأندية الأوروبية النخبوية.

ورغم تقارير تحدّثت عن اتخاذ لابورتا قرار الإقالة في الأسبوعين الماضيين، قال تشافي (44 عاماً) في مؤتمر صحفي عشية حلوله على إشبيلية في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «أنا بخير، الأمر ليس سهلاً، كان وقتاً عصيباً».

تابع المدرب السابق للنادي السد القطري الذي حمل ألوان برشلونة في 767 مباراة في أنصع حقبة بتاريخه «نحن فخورون بعملنا، لم يكن الأمر سهلاً بسبب وضع النادي، ضميري مرتاح، بشكل عام، أنا سعيد، قمنا بعمل جيّد هذه السنة رغم عدم تحقيق أهدافنا، سعيد، راض وممتن».

وفاز برشلونة بقيادة تشافي بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي أمام غريمه التاريخي ريال مدريد، خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي «خسر 4-6 بإجمالي المباراتين»، وخسر نهائي الكأس السوبر الإسبانية أمام ريال، بينما أطاح به أتلتيك بلباو من ربع نهائي كأس الملك.

وارتفعت أسهم الألماني هانزي فليك مدرب «دي مانشافت» وبايرن ميونيخ السابق في خلافة تشافي، وفقاً لتقارير إعلامية.