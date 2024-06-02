7 حقائق ومفارقات في «تتويج الريال الخامس عشر»

معتز الشامي (دبي)

عاشت جماهير ريال مدريد ليلة سعيدة، بعد التتويج القاري باللقب الـ 15 من دوري أبطال أوروبا، على حساب بروسيا دورتموند الألماني، ليصبح الريال أعظم فريق في العالم من حيث الألقاب القارية والإنجازات التي يصعب كسرها.

لكن وراء هذا الإنجاز كانت هناك 7 حقائق تاريخية يجب إلقاء الضوء عليها، وأرقام تم تسجيلها للاعبي الريال، بعضها يعتبر إنجازات فردية وأخرى جماعية يصعب تكرارها في عالم الساحرة المستديرة.

1

البداية من الإيطالي «الداهية» كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، الذي حقق لقب البطولة بمسماها القديم والحديث 5 مرات، 3 منها مع ريال مدريد، وذلك أكثر من أي مدرب آخر، كما تساوى من حيث الفوز بلقب أوروبا مع فريق واحد «3 مرات» مع كل من بوب بيزلي مع ليفربول (3 ألقاب) وزين الدين زيدان مع ريال مدريد 3 ألقاب أيضاً.

2

خسارة بروسيا دورتموند الألماني كانت الرابعة في 5 نهائيات أوروبية كبرى، نجح في الوصول إليها، بينما فاز في نهائي واحد فقط بنتيجة 3-1 أمام يوفنتوس وحقق لقب دوري أبطال أوروبا عام 1997، كما أنه خسر آخر ثلاث نهائيات متتالية وصل إليها على التوالي أمام فينورد في عام 2002، وبايرن ميونيخ في عام 2013 وريال مدريد عام 2024.

3

كان هذا هو اللقب السادس من دوري الأبطال الذي يفوز به ريال مدريد بوجود الرباعي توني كروس ولوكا مودريتش وداني كارفاخال وناتشو، مما يجعلهم متساوين مع باكو خينتو لاعب الريال السابق بـ 6 ألقاب «في المسمى القديم للبطولة»، وهو أكبر رصيد للاعب في تاريخ البطولة.

4

خلال مسيرته مع الريال شارك فينيسيوس جونيور بشكل مباشر في 22 هدفاً في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، سجل 11 وصنع 11، وذلك أكبر عدد من الأهداف للاعب قبل أن يبلغ 24 عاماً، وهو رقم كان سابقاً مسجلاً باسم ليونيل ميسي.

5

داني كارفاخال سجل الهدف الثاني فقط في مسيرته في دوري أبطال أوروبا، وكانت ليلة أمس هي مشاركته رقم 89 في البطولة بشكل عام، كما كان أول مدافع يسجل في نهائي البطولة منذ سيرجيو راموس في موسم 2015-2016، وفعل ذلك أيضاً مع ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.

6

بعمر 38 عاماً و266 يوماً، أصبح لوكا مودريتش ثاني أكبر لاعب يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتوج باللقب بعد باولو مالديني مع ميلان في عام 2007 (38 عاماً و331 يوماً ضد ليفربول).

7

تيبو كورتوا حارس الريال أصبح هو ثاني لاعب يشارك أساسياً للمرة الأولى في نسخة واحدة لموسم دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية، ولم يشارك في كل الأدوار التي سبقتها في المجموعات والأدوار الاقصائية من نفس النسخة، بعد رايان برتراند مع تشيلسي في موسم 2011-2012.