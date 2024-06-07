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الرياضة

شباب الأهلي يرتب أوراق الموسم الجديد

شباب الأهلي يرتب أوراق الموسم الجديد
7 يونيو 2024 10:50


مراد المصري (أبوظبي)
بدأ شباب الأهلي تحركاته لترتيب أوراقه للموسم الجديد، وذلك من خلال العمل على إكمال ملف التعاقد مع المدرب الذي يسود الاتجاه فيه ليكون مدرباً من الجنسية الأوروبية، مع العمل على سد بعض الخانات في الفريق في ظل وفرة اللاعبين الحالية التي تتطلب ضم أسماء قادرة على رفع الجودة، وليس مجرد ملء الشواغر.
يعتمد «الفرسان» على العديد من الأسماء المحلية القادرة على تأكيد حضورها، وفي مقدمتها يحيى الغساني، وحارب سهيل، وبدر ناصر، مع مراجعة قائمة الأجانب والإبقاء على من سجل حضور إيجابي في الموسم الماضي ومنهم المهاجم مؤنس دبور، فيما سيرحل جانيف عن صفوف الفريق بعدما تحول إلى لاعب بديل.
ورغم فقدان الفريق لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، إلا أنه أثبت امتلاكه المقومات اللازمة للعودة على المنافسة، وهو الذي حل ثانياً في ترتيب الدوري، وحصد لقبي كأس السوبر الإماراتي، ودرع السوبر الإماراتي القطري، مع ظهور خامات جيدة من اللاعبين الشباب القادرين على العطاء لسنوات طويلة، إلا أن الفريق يتجه حالياً لتعزيز خانة حراسة المرمى، حيث أدى غياب ماجد ناصر الموسم الماضي بسبب الإصابة، إلى ظهور الحاجة لوجود حارس ثاني مع حسن حمزة قادر على مزاحمته على المركز الأساسي، ويعد محمد الشامسي حارس الوحدة أقرب الأسماء إلى «الفرسان» في الوقت الحالي.
ويسعى شباب الأهلي لحسم عدة ملفات خلال فترة التوقف الحالية، قبل استئناف التحضيرات مطلع يوليو المقبل، مع إقامة معسكر خارجي يتخلله خوض وديات عدة، تحضيراً لبداية الموسم الجديد منتصف أغسطس المقبل.

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