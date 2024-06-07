«جوهرة ليفركوزن» يشعل الصراع بين برشلونة والريال



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو النقاب عن أن أحد أهم أحلام ديكو المدير الرياضي لبرشلونة أن يضم للبارسا نجم خط الوسط الهجومي الألماني فلوريان فيرتز«21 عاماً» لاعب بايرليفركوزن، الفائز بالدوري الألماني «البوندسليجا» هذا الموسم.

وقالت الصحيفة، إنه نظراً لأن نادي فيرتز متمسك بوجوده هذا الموسم لارتباطه بعقد حتى صيف 2025، فإن نية «الكتالوني» تتجه نحو الانتظار إلى الميركاتو الصيفي بعد القادم للحصول على خدماته «مجاناً».

ويأمل برشلونة في تحسن أحواله المادية، بحيث يمكنه الضغط من أجل شرائه هذا الصيف، أو على الأقل يستطيع دفع راتبه، خاصة إن ديكو يعرف فيرتز منذ سنوات عديدة، لقربه من اللاعب أدموند تابسوبا لاعب فيتوريا جيماريش الذي انتقل إلى ليفركوزن في 2020. إذ كان ديكو وقتها وكيل أعمال هذا اللاعب، كما أن برشلونة تلقى معلومات عن هذا النجم الألماني منذ فترة من الوقت.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن المنافسة لن تكون سهلة بالمرة، نظراً لدخول أطراف أوروبية أخرى مثل ليفربول، وباريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في اهتمامم ريال مدريد بهذا اللاعب، وعلاقته الطيبة بتشابي ألونسو، المدير الفني لبايرليفركوزن اللاعب السابق للريال والمرشح لتدريب «الميرينجي» مستقبلاً خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقالت المصادر نفسها، إن فلوريان فيرتز يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين تحت 21 سنة في الدوري الألماني هذا الموسم، بالتساوي مع جمال موسيالا مهاجم بايرن ميونيخ، وكلاهما تبلغ قيمته السوقية 110 ملايين يورو، بينما قالت مصادر أخرى إن ليفركوزن في حالة بيعه هذا الصيف قد يطلب رقماً يتراوح بين 120 و150 مليون يورو، ما يمثل مشكلة بالنسبة لبرشلونة الذي يعاني مادياً، ولكنه في متناول أندية أوروبية أخرى أبرزها ريال مدريد.

يذكرأن اللاعب اعترف في حديث سابق بأنه كان مشجعاً للبارسا في صباه، ويحتفظ حتى الآن بـ «بوسترات» ليونيل ميسي في غرفته، وقد تكون هذه النقطة في مصلحة برشلونة، وتجعله «حصاناً أسود» عند الدخول في صراع عليه ليس هذا الصيف، وإنما في الميركاتو الصيفي الذي يليه.

بدأ فلوريان فيرتز المولود في 3 مايو 2003، في بايرليفركوزن متوسطاً للهجوم، ولعب لمنتخبات الشباب الألمانية تحت 15 و16 و17و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2021.