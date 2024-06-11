أرقام قياسية تنتظر رونالدو في يورو 2024



معتز الشامي (أبوظبي)

ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال تحطيم عددٍ من الأرقام القياسية في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024:

أكبر هداف

مع انطلاق صافرة افتتاح يورو 2024، سيصل النجم البرتغالي رونالدو إلى سن الـ 39 عاماً و130 يوماً، وفي حالة تسجيل أي هدف في البطولة سيصبح أكبر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بالمسابقة، محطماً رقم النمساوي إيفينيا فاستيتش صاحب الرقم القياسي لأكبر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بعمر 38 عاماً و257 يوماً.

وفي حالة وصول المنتخب البرتغالي إلى نهائي البطولة، سيكون رونالدو أمام رقم قياسي جديد في مسيرته الدولية مع «برازيل أوروبا»، وإذا تأهل البرتغال إلى نهائي اليورو، وأحرز رونالدو هدفاً سيحطم الرقم المسجل باسم الإيطالي ليوناردو بونوتشي كأكبر هداف في نهائي البطولة بعمر 34 عاماً و71 يوماً، ولم يحالف الحظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل في نهائي 2004 أمام اليونان ونهائي 2016 أمام فرنسا.

أكبر قائد يرفع الكأس



ينتظر كريستيانو رونالدو رقمٌ قياسي فريد، حال الوصول للمباراة النهائية مع منتخب البرتغال والفوز باللقب، حيث سيصبح أكبر قائد يرفع كأس أمم أوروبا بعمر 39 عاماً و130 يوماً، ليكسر رقم الهولندي أرنولد موهرين بعمر 37 عاماً و23 يوماً، وكان رونالدو قد قاد البرتغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2016، كقائد بعمر الـ 31 عاماً.

بطل لمرتين



في حال وصل المنتخب البرتغالي إلى نهائي يورو 2024 والحصول على اللقب، سيصبح الدون ثاني قائد يحمل كأس اليورو مرتين بعد الحارس الإسباني إيكر كاسياس، ورفع كاسياس لقب اليورو مع إسبانيا كقائد في نسختي 2008 و2012، وهو رقم قد يكسره رونالدو كقائد حال التتويج بلقب يورو 2024 بعد الحصول على نسخة 2016.



أكبر اللاعبين



وصول رونالدو إلى نهائي يورو 2024، سيجعله أكبر لاعب يشارك في المباراة النهائية للمسابقة بعمر الـ 39 عاماً و130 يوماً، ويكسر الرقم المسجل باسم الحارس الألماني ينز ليمان المسجل في نهائي 2008، بعمر 38 عاماً و232 يوماً، بينما ينفرد الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس، بالرقم القياسي كأكبر لاعب مشاركة في اليورو بعيداً عن حراس المرمى بعمر 39 عاماً و90 يوماً.

ومع المشاركة الأولى لرونالدو قائد البرتغال في كأس أمم أوروبا، سيحطم رقم ماتيوس خاصة أن عمر الدون سيكون في هذا التوقيت 39 عاماً و130 يوماً، لكن قد يحرمه منه زميله المدافع المخضرم بيبي في حال الظهور بالبطولة؛ لأن عمره سيكون 41 عاماً.

أرقام

6 أرقام قياسية تنتظر رونالدو في يورو 2024

أكبر لاعب مسجل للأهداف في اليورو

أكبر الهدافين في نهائي اليورو

أكبر قائد يرفع كأس أمم أوروبا

بطل لليورو مرتين كقائد

أكبر اللاعبين خوضاً لنهائي اليورو

اللاعب الأكبر في تاريخ اليورو