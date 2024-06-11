الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوبر يستقيل من تدريب منتخب سوريا

كوبر يستقيل من تدريب منتخب سوريا
11 يونيو 2024 20:00


دمشق (أ ف ب)
تقدم المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر باستقالته من تدريب المنتخب السوري لكرة القدم، بعد فشل التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء عقب الخسارة أمام اليابان 0-5 في الجولة الأخيرة.
وبخسارتها في اليابان بخماسية نظيفة، فشلت سوريا في اللحاق بمضيفتها إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026 وحسم بطاقتها في الوقت عينه إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعدما أزاحتها كوريا الشمالية عن وصافة المجموعة الثانية بفوزها على ميانمار 4-1.
وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في صفحته على فيسبوك «تقدّم المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول هكتور كوبر باستقالته من منصبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة اليابان مساء اليوم».
ونُقل عن الأرجنتيني البالغ 68 عاماً قوله في المؤتمر الصحفي «كنت سعيداً جداً بالعمل مع هؤلاء اللاعبين وبكل المساعدة التي تلقيتها من الاتحاد السوري لكرة القدم، كانوا متعاونين للغاية في كل ما طلبناه كجهاز فني، لكن أعتقد أنه بالنسبة لي كانت هذه المباراة هي نهاية المرحلة».
وفي مؤتمره الصحفي الوداعي، أضاف المدرب السابق لمنتخبات جورجيا ومصر وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية «أودّ أن أتقدم بالشكر للقائمين على الرياضة في سوريا وكذلك لإدارة اتحاد كرة القدم لأنهم قدموا كل طاقتهم من أجل مساعدتنا. للأسف هذه هي كرة القدم».
وشكر مدرب مايوركا وفالنسيا الإسبانيين وإنتر الإيطالي سابقاً «اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، وأعتذر من الجماهير السورية لأنني كنت أتمنى أن أسعدهم. أشكر الجميع على لحظات الفرح والحزن التي عشناها معاً. حاولت تقديم أقصى ما يمكنني من جهد، حلمنا معاً وبذلنا جهداً كبيراً». 

أخبار ذات صلة
السودان يتجاوز جنوب السودان بثلاثية في تصفيات كأس العالم
اليابان تقسو على سوريا بخماسية في تصفيات كأس العالم
منتخب سوريا
تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس آسيا
هيكتور كوبر
آخر الأخبار
رصد طبقة غريبة على قمم البراكين العملاقة بالمريخ
الترفيه
رصد طبقة غريبة على قمم البراكين العملاقة بالمريخ
اليوم 21:37
حمدان بن محمد: «خلوة الذكاء الاصطناعي» منصة سنوية لاستعراض أحدث التطبيقات والفرص المستقبلية
علوم الدار
حمدان بن محمد: «خلوة الذكاء الاصطناعي» منصة سنوية لاستعراض أحدث التطبيقات والفرص المستقبلية
اليوم 21:26
كروس: أطفالي لم يسألوني عن خطة منتخب ألمانيا !!
الرياضة
كروس: أطفالي لم يسألوني عن خطة منتخب ألمانيا !!
اليوم 21:15
رئيس الدولة يستقبل وزير داخلية أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير داخلية أذربيجان
اليوم 20:48
بطولة حمدان بن زايد للرماية تصل إلى خط النهاية الجمعة
الرياضة
بطولة حمدان بن زايد للرماية تصل إلى خط النهاية الجمعة
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©