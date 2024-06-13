الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي: لن أشارك مع الأرجنتين في أولمبياد باريس

ميسي: لن أشارك مع الأرجنتين في أولمبياد باريس
13 يونيو 2024 12:04

 
ميامي (رويترز)
قال نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، إنه لن يشارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس، لأن عمره لم يعد يسمح له باللعب في كل بطولة، وحالياً يستعد ميسي (36 عاماً) لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي، للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب في كأس كوبا أميركا التي تقام في الولايات المتحدة ما بين 20 يونيو و14 يوليو.
وفي فبراير الماضي، قال خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي (تحت 23 عاماً): إن ميسي الذي توج بالذهبية الأولمبية مع الفريق في دورة بكين الأولمبية 2008 تلقى دعوة للانضمام للمنتخب في باريس.
وقال ميسي في تصريحات لشبكة إي.إس.بي.إن «تحدثت إلى ماسكيرانو، وبالفعل تفهمنا الموقف»
وأضاف ميسي، «من الصعب التفكير في الألعاب الأولمبية في الوقت الحالي، لأننا نستعد لكوبا أميركا، وهذا سيعني عدم الوجود مع النادي لشهرين أو ثلاثة أشهر على التوالي، والأهم من كل شيء هو أنني في سن لا تسمح لي بالوجود في كل بطولة».
وأردف قوله: «لابد أن أختار بعناية واللعب في بطولتين متتاليتين سيكون زائداً على الحد. حالفني الحظ باللعب في الدورة الأولمبية، والفوز بالميدالية الذهبية مع ماسكيرانو، لقد كانت تجربة رائعة على المستوى الكروي. الألعاب الأولمبية وتحت 20 عاماً. ذكريات لا تنسى».
وتقام منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، خلال يوليو وأغسطس، ويسمح خلالها لكل فريق بالاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن. 

أخبار ذات صلة
ميسي: أشعر ببعض الذعر!!
الحلقات الأولمبية تطل على العالم من برج إيفل
منتخب الأرجنتين
ليونيل ميسي
ميسي
إنتر ميامي
الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية الصيفية
آخر الأخبار
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
الترفيه
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
اليوم 14:00
80 لاعباً في النسخة الأولى من «بطولة زوجي الريشة الطائرة»
الرياضة
80 لاعباً في النسخة الأولى من «بطولة زوجي الريشة الطائرة»
اليوم 15:00
صورة موضوعية
الترفيه
تقنية طبية جديدة تحافظ على قابلية القلب للزرع لأكثر من 6 ساعات
اليوم 14:59
الإمارات تشارك في مؤتمر تعافي أوكرانيا
الأخبار العالمية
الإمارات تشارك في مؤتمر تعافي أوكرانيا
اليوم 14:54
مكتبة الكونغرس في واشنطن تكشف جزءاً من كنوزها
الترفيه
مكتبة الكونغرس في واشنطن تكشف جزءاً من كنوزها
اليوم 14:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©