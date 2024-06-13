ميسي: لن أشارك مع الأرجنتين في أولمبياد باريس



ميامي (رويترز)

قال نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، إنه لن يشارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس، لأن عمره لم يعد يسمح له باللعب في كل بطولة، وحالياً يستعد ميسي (36 عاماً) لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي، للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب في كأس كوبا أميركا التي تقام في الولايات المتحدة ما بين 20 يونيو و14 يوليو.

وفي فبراير الماضي، قال خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي (تحت 23 عاماً): إن ميسي الذي توج بالذهبية الأولمبية مع الفريق في دورة بكين الأولمبية 2008 تلقى دعوة للانضمام للمنتخب في باريس.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة إي.إس.بي.إن «تحدثت إلى ماسكيرانو، وبالفعل تفهمنا الموقف»

وأضاف ميسي، «من الصعب التفكير في الألعاب الأولمبية في الوقت الحالي، لأننا نستعد لكوبا أميركا، وهذا سيعني عدم الوجود مع النادي لشهرين أو ثلاثة أشهر على التوالي، والأهم من كل شيء هو أنني في سن لا تسمح لي بالوجود في كل بطولة».

وأردف قوله: «لابد أن أختار بعناية واللعب في بطولتين متتاليتين سيكون زائداً على الحد. حالفني الحظ باللعب في الدورة الأولمبية، والفوز بالميدالية الذهبية مع ماسكيرانو، لقد كانت تجربة رائعة على المستوى الكروي. الألعاب الأولمبية وتحت 20 عاماً. ذكريات لا تنسى».

وتقام منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، خلال يوليو وأغسطس، ويسمح خلالها لكل فريق بالاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن.