الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرتز يفضل «البايرن» على «الريال»!

فيرتز يفضل «البايرن» على «الريال»!
16 يونيو 2024 13:12

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
لم يعد ريال مدريد يمثل خياراً أول للنجم الشاب فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزين والمنتخب الألماني، رغم أن «الميرنجي» يتابع اللاعب الذي يتألق حالياً مع «المانشافت» في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» المقامة حالياً في ألمانيا، وسجل هدف الافتتاح لفريقه أمام أسكتلندا.
وفي الوقت نفسه يتابع الريال أهدافاً أخرى في إطار سياسته لتجديد دماء الفريق في المدى الطويل.
وبينما كانت التقارير السابقة تشير إلى أن «الريال» واللاعب يقتربان من التوصل إلى اتفاق، سرعان ما تغير موقف اللاعب، ولم يعد يرغب في مغادرة ألمانيا، وكان «الريال» يستهدف لحصول على خدمات فيرتز في «صيف 2025»، وتركه في موسم 2024- 2025 إلى ليفركوزين.
غير أن الخبير الرياضي كريستيان فالك، قال عبر منصة «كوت أوفسايد» إن مستقبل فيرتز القريب لن يكون في «السانتياجو برنابيو»، وإنما في بايرن ميونيخ، لأن اللاعب يفضل ذلك بالفعل، صحيح إنه ليست هناك أية تحركات في الوقت الحالي في بايرن ميونيخ، أو ليفركوزين، إلا أن حقيقة الأمر أن فيرتز يفضل البقاء في وطنه لفترة أطول، قد ينتقل خلالها إلى «البايرن»، قبل أن يفكر في الرحيل إلى الخارج لخوض تجربة الاحتراف الخارجي مع «البلانكوس».
وقال المصدر نفسه إن هناك لاعبين ألمان آخرين، وخاصة من بايرن ميونيخ يشجعونه على ما يبدو، للاستمرار في ألمانيا واللعب لـ«البافاري».

أخبار ذات صلة
تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
مشجع «القلب المقسوم»!
كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
ليفركوزن
آخر الأخبار
وفاة 14 أردنياً وفقدان 17 آخرين خلال أداء مناسك الحج
الأخبار العالمية
وفاة 14 أردنياً وفقدان 17 آخرين خلال أداء مناسك الحج
اليوم 16:07
تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
الرياضة
تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
اليوم 15:51
بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين
الرياضة
بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين
اليوم 15:49
مشجع «القلب المقسوم»!
الرياضة
مشجع «القلب المقسوم»!
اليوم 15:24
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©