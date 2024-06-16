فيرتز يفضل «البايرن» على «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يعد ريال مدريد يمثل خياراً أول للنجم الشاب فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزين والمنتخب الألماني، رغم أن «الميرنجي» يتابع اللاعب الذي يتألق حالياً مع «المانشافت» في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» المقامة حالياً في ألمانيا، وسجل هدف الافتتاح لفريقه أمام أسكتلندا.

وفي الوقت نفسه يتابع الريال أهدافاً أخرى في إطار سياسته لتجديد دماء الفريق في المدى الطويل.

وبينما كانت التقارير السابقة تشير إلى أن «الريال» واللاعب يقتربان من التوصل إلى اتفاق، سرعان ما تغير موقف اللاعب، ولم يعد يرغب في مغادرة ألمانيا، وكان «الريال» يستهدف لحصول على خدمات فيرتز في «صيف 2025»، وتركه في موسم 2024- 2025 إلى ليفركوزين.

غير أن الخبير الرياضي كريستيان فالك، قال عبر منصة «كوت أوفسايد» إن مستقبل فيرتز القريب لن يكون في «السانتياجو برنابيو»، وإنما في بايرن ميونيخ، لأن اللاعب يفضل ذلك بالفعل، صحيح إنه ليست هناك أية تحركات في الوقت الحالي في بايرن ميونيخ، أو ليفركوزين، إلا أن حقيقة الأمر أن فيرتز يفضل البقاء في وطنه لفترة أطول، قد ينتقل خلالها إلى «البايرن»، قبل أن يفكر في الرحيل إلى الخارج لخوض تجربة الاحتراف الخارجي مع «البلانكوس».

وقال المصدر نفسه إن هناك لاعبين ألمان آخرين، وخاصة من بايرن ميونيخ يشجعونه على ما يبدو، للاستمرار في ألمانيا واللعب لـ«البافاري».