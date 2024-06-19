«أبيض الشباب» يستهل «غرب آسيا» بمواجهة البحرين 26 يونيو

معتصم عبدالله (دبي)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2005»، إلى مدينة الطائف السعودية، السبت المقبل، تأهباً للمشاركة المرتقبة في منافسات النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، المقررة خلال الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى 5 يوليو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً.

وضعت قرعة البطولة، والتي سُحبت بمقر اتحاد غرب آسيا بالأردن، منتخبنا الوطني للشباب ضمن «المجموعة الثالثة»، إلى جانب منتخبات سوريا، البحرين، وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية «المستضيف»، عمان، الكويت، اليمن، والثانية منتخبات لبنان، العراق، الأردن، وألبانيا.

ويستهل «أبيض الشباب» مشواره في المشاركة المرتقبة بلقاء نظيره منتخب البحرين في 26 يونيو الجاري على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، ضمن الجولة الأولى في الدور الأول للمجموعة الثالثة، فيما ستكون مباراته الثانية أمام سوريا يوم 28 يونيو، والثالثة أمام منتخب فلسطين يوم 30 يونيو.

ويقام الدور الأول للبطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، واعتمد اتحاد غرب آسيا نظاماً خاصاً للقرعة، وذلك لإبعاد المنتخبات التي وقعت ضمن ذات المجموعة في التصفيات الآسيوية عن بعضها في دور المجموعات من بطولة الشباب الثالثة.

وتعد المشاركة المرتقبة لـ «أبيض الشباب» الذي يقوده المدرب الوطني سليم عبدالرحمن أول استحقاق رسمي للمنتخب الحالي، بعدما خاض المنتخب 21 مباراة دولية في مختلف المشاركات الودية السابقة وأبرزها البطولة الدولية الودية لمنتخبات الشباب تحت 18 عاماً «مواليد 2005»، والتي استضافها اتحاد الكرة في مارس 2023.

ولعب «أبيض الشباب» الذي انضم لاعبوه لمعسكر داخلي بدبي أمس، استعداداً للسفر إلى الطائف السبت، آخر تجاربه الودية في أبريل الماضي، بالفوز على ضيفه منتخب لبنان 1-0 على ملعب الفجيرة، قبل التعادل أمام سوريا 2-2 على ملعب الحمرية.

وتدخل المشاركة المرتقبة في النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، ضمن تحضيرات «أبيض الشباب»، لانطلاق مشواره في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين، خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025.

ويخوض «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت وتضم أيضاً لبنان، جمهورية كوريا، وجزر شمال ماريانا.

مباريات منتخبنا في غرب آسيا

26 يونيو: الإمارات البحرين

28 يونيو: الإمارات سوريا

30 يونيو: الإمارات فلسطين