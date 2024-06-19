الأربعاء 19 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الشباب» يستهل «غرب آسيا» بمواجهة البحرين 26 يونيو

«أبيض الشباب» يستهل «غرب آسيا» بمواجهة البحرين 26 يونيو
19 يونيو 2024 13:55

معتصم عبدالله (دبي)
تغادر بعثة منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2005»، إلى مدينة الطائف السعودية، السبت المقبل، تأهباً للمشاركة المرتقبة في منافسات النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، المقررة خلال الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى 5 يوليو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً.
وضعت قرعة البطولة، والتي سُحبت بمقر اتحاد غرب آسيا بالأردن، منتخبنا الوطني للشباب ضمن «المجموعة الثالثة»، إلى جانب منتخبات سوريا، البحرين، وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية «المستضيف»، عمان، الكويت، اليمن، والثانية منتخبات لبنان، العراق، الأردن، وألبانيا.
ويستهل «أبيض الشباب» مشواره في المشاركة المرتقبة بلقاء نظيره منتخب البحرين في 26 يونيو الجاري على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، ضمن الجولة الأولى في الدور الأول للمجموعة الثالثة، فيما ستكون مباراته الثانية أمام سوريا يوم 28 يونيو، والثالثة أمام منتخب فلسطين يوم 30 يونيو.
ويقام الدور الأول للبطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، واعتمد اتحاد غرب آسيا نظاماً خاصاً للقرعة، وذلك لإبعاد المنتخبات التي وقعت ضمن ذات المجموعة في التصفيات الآسيوية عن بعضها في دور المجموعات من بطولة الشباب الثالثة.
وتعد المشاركة المرتقبة لـ «أبيض الشباب» الذي يقوده المدرب الوطني سليم عبدالرحمن أول استحقاق رسمي للمنتخب الحالي، بعدما خاض المنتخب 21 مباراة دولية في مختلف المشاركات الودية السابقة وأبرزها البطولة الدولية الودية لمنتخبات الشباب تحت 18 عاماً «مواليد 2005»، والتي استضافها اتحاد الكرة في مارس 2023.
ولعب «أبيض الشباب» الذي انضم لاعبوه لمعسكر داخلي بدبي أمس، استعداداً للسفر إلى الطائف السبت، آخر تجاربه الودية في أبريل الماضي، بالفوز على ضيفه منتخب لبنان 1-0 على ملعب الفجيرة، قبل التعادل أمام سوريا 2-2 على ملعب الحمرية. 
وتدخل المشاركة المرتقبة في النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، ضمن تحضيرات «أبيض الشباب»، لانطلاق مشواره في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين، خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025.
ويخوض «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت وتضم أيضاً لبنان، جمهورية كوريا، وجزر شمال ماريانا.

أخبار ذات صلة
«أبيض الشباب» يواجه سوريا والبحرين وفلسطين في «غرب آسيا»
الدفاع المدني البحريني يخمد حريقاً اندلع بسوق المنامة القديم

مباريات منتخبنا في غرب آسيا
26 يونيو: الإمارات البحرين 
28 يونيو: الإمارات سوريا
30 يونيو: الإمارات فلسطين

بطولة غرب آسيا
منتخب الشباب
البحرين
آخر الأخبار
بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. مؤسَّسة الإمارات تطلق «المبادرة الإماراتية للرفاهية والاستدامة المالية»
علوم الدار
بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. مؤسَّسة الإمارات تطلق «المبادرة الإماراتية للرفاهية والاستدامة المالية»
اليوم 16:30
«البرتقالي» يُشكك في غياب مبابي!
الرياضة
«البرتقالي» يُشكك في غياب مبابي!
اليوم 16:30
محمد بن راشد يلتقي قيادات طيران الإمارات والمجموعة ويطلع على مشاريعها وخططها المستقبلية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي قيادات طيران الإمارات والمجموعة ويطلع على مشاريعها وخططها المستقبلية
اليوم 16:22
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو الأميركية
اليوم 16:19
«الهلال» ينفذ مشروع الأضاحي في الأردن
علوم الدار
«الهلال» ينفذ مشروع الأضاحي في الأردن
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©