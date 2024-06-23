الإنتر يطلب 70 مليون يورو لبيع هاكان للبايرن



روما (د ب أ)



ذكرت تقارير صحفية أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على 70 مليون يورو «74 مليون و800 ألف دولار»، مقابل بيع لاعب الوسط التركي الدولي هاكان تشالهان أوغلو، وسط أنباء عن اهتمام المارد الألماني بايرن ميونيخ بضمه.

وأسهم هاكان «27 عاماً» بقوة في تتويج إنتر ميلان بلقب الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، ويمتد عقده مع الفريق حتى 2027.

وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن البايرن أجرى محادثات مع اللاعب المولود في ألمانيا، والذي سبق له اللعب في «البوندسليجا» بقميص هامبورج وباير ليفركوزن.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن هاكان أكد تلقيه اهتماماً من جانب بايرن ميونيخ، خلال مشاركته مع منتخب تركيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا، لكن نجم إنتر ميلان لم يعلق على هذه المسألة عقب خسارة تركيا أمام البرتغال بثلاثة أهداف، ولم يصدر أي رد فعل رسمي من جانب الناديين.

وأوضحت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أنه لا يوجد تواصل رسمي من جانب بايرن ميونيخ، بعد رفض محاولة أولى من جانب البطل القياسي لـ «البوندسليجا» الشهر الماضي.

ولكن بحسب الصحيفة الإيطالية وضع إنتر ميلان سقفاً مالياً عالياً، نظراً لإجراء بايرن محادثات مع وكيل أعمال هاكان، ويتطلع البايرن لتعزيز صفوفه تحت قيادة المدرب البلجيكي الجديد فينسنت كومباني، بعد أن خرج خالي الوفاض، دون أي ألقاب في الموسم الماضي، في ظاهرة لم تحدث منذ 2012.