الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يتمسك بضم «جناح إسبانيا»

برشلونة يتمسك بضم «جناح إسبانيا»
2 يوليو 2024 18:48

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جامعتا الشارقة وبرشلونة تطرحان برنامج ماجستير بدرجة مزدوجة
هولندا إلى «دور الثمانية» في «يورو 2024»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


ذكرت تقارير إعلامية عدة في إسبانيا، أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يكثف من جهوده، من أجل التعاقد مع نجم المنتخب الإسباني نيكو وليامس من أتلتيك بلباو.
ووفقاً لصحيفة «سبورت»، فإن إدارة النادي والمدير الفني الجديد للفريق هانزي فليك يرغبان بشدة في التعاقد مع اللاعب الذي يشغل مركز الجناح والبالغ «21 عاماً».
ولكن، مازال برشلونة يعاني من مشاكل مالية، كما أن وليامس وقع لتوه عقداً مع بلباو يمتد حتى 2027 في ديسمبر الماضي.
ويقال إن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 60 مليون يورو «64 مليون دولار».
وقال اللاعب مؤخراً لمحطة «تي.في.إي» التلفزيونية: «مددت عقدي لتوي مع أتلتيك، أشعر براحة شديدة هنا، أنا سعيد للغاية».
وأضاف: «يساورني شعور غريب عندما تسألني بشأن مستقبلي».
وكان لامين يامال «16 عاماً» زميل وليامس في المنتخب الإسباني، قد أوضح من قبل أنه سيحب أن يتشارك غرفة خلع الملابس في برشلونة مع صديقه.
وذكرت تقارير إعلامية أن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بضم وليامس، الذي تألق في بطولة أمم أوروبا حتى الآن.
يذكر أن المنتخب الإسباني فاز بمبارياته الأربع بالبطولة حتى الآن، وذلك قبل مواجهة المنتخب الألماني في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل. 


 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إسبانيا
برشلونة
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©