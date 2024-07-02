برشلونة يتمسك بضم «جناح إسبانيا»



مدريد (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية عدة في إسبانيا، أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يكثف من جهوده، من أجل التعاقد مع نجم المنتخب الإسباني نيكو وليامس من أتلتيك بلباو.

ووفقاً لصحيفة «سبورت»، فإن إدارة النادي والمدير الفني الجديد للفريق هانزي فليك يرغبان بشدة في التعاقد مع اللاعب الذي يشغل مركز الجناح والبالغ «21 عاماً».

ولكن، مازال برشلونة يعاني من مشاكل مالية، كما أن وليامس وقع لتوه عقداً مع بلباو يمتد حتى 2027 في ديسمبر الماضي.

ويقال إن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 60 مليون يورو «64 مليون دولار».

وقال اللاعب مؤخراً لمحطة «تي.في.إي» التلفزيونية: «مددت عقدي لتوي مع أتلتيك، أشعر براحة شديدة هنا، أنا سعيد للغاية».

وأضاف: «يساورني شعور غريب عندما تسألني بشأن مستقبلي».

وكان لامين يامال «16 عاماً» زميل وليامس في المنتخب الإسباني، قد أوضح من قبل أنه سيحب أن يتشارك غرفة خلع الملابس في برشلونة مع صديقه.

وذكرت تقارير إعلامية أن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بضم وليامس، الذي تألق في بطولة أمم أوروبا حتى الآن.

يذكر أن المنتخب الإسباني فاز بمبارياته الأربع بالبطولة حتى الآن، وذلك قبل مواجهة المنتخب الألماني في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.



