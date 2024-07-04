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الرياضة

عمر خالد يكشف أسباب رحيله عن «سلة الشارقة»

عمر خالد يكشف أسباب رحيله عن «سلة الشارقة»
4 يوليو 2024 11:36

 
علي معالي (أبوظبي)

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كشف عمر خالد لاعب شباب الأهلي ومنتخب كرة السلة، عن أسباب رحيله من الشارقة، والمرحلة المقبلة التي يخطط لها، ومثل انتقاله «مفاجأة كبيرة»، خاصة أنه تربى وتألق مع «الملك» حتى وصل إلى 32 عاماً.
ويعتبر عمر خالد أفضل لاعب في «الرميات الثلاثية»، وحصد مع الشارقة العيد من الألقاب، منها بطولة الدوري «مرة»، وبطولة الأندية الخليجية «مرتين»، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة «4 مرات»، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة «4 مرات»، وبطولة الأندية العربية 2011، وكأس الاتحاد «3 مرات»، وهو لاعب دولي منذ سنوات.
قال عمر خالد: رغبتي كبيرة في تحدٍ جديد، وبطولات وألقاب أخرى خلال مسيرتي مع السلة، ووجدت أن شباب الأهلي مكان مهم لبلوغ طموحات أكبر لمستقبل أفضل، ولذلك رحلت عن الشارقة، بعد مسيرة طويلة بين جدران «القلعة الكبيرة»، والتحدي المقبل في مسيرتي، دفعني إلى عدم التردد في الانتقال إلى «الفرسان»، خاصة أن اللائحة تمنحني فرصة الرحيل بعد «الثلاثين»، وأنه لم يتم اتفاق في بعض البنود مع فريقي السابق، وفي الوقت نفسه، وجدت الترحيب من إدارة شباب الأهلي، خاصة الفريق محمد أحمد المري، وهي ثقة كبيرة أعتز بها، وأتمنى أن أكون إضافة جيدة في كتيبة «الفرسان».
وأضاف: لعب زايد خويدم إداري شباب الأهلي دوراً مهماً أيضاً في انتقالي إلى الفريق، وبطبيعة الحال فإن المرحلة المقبلة مهمة في مشواري مع اللعبة، وشباب الأهلي بوابة جديدة لتحقيق الطموحات، خاصة أن مشاركاته الخارجية تفتح الأمل أي لاعب للتألق، خاصة على المستوى القاري، ويملك الفريق مجموعة من المواهب والخبرات ما بين الشباب وخبرة لاعبيه الكبار أيضاً».
وقال عمر خالد «32 عاماً»: «الالتزامات الخاصة دفعتني أيضاً للبحث عن الأفضل، ولا يُمكن إغفال المسيرة والسنوات الرائعة التي لا تُنسى مع الشارقة، ولابد من توجيه الشكر إلى كل مدربي النادي الذين تعلمت منهم الكثير، وأيضاً علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي السابق».
وأضاف: أمامي تحديات كثيرة، على المستوى المحلي مع شباب الأهلي، وخارجياً مع المنتخب، حيث ندخل مرحلة مهمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا، وثقتنا كبيرة، ونحن مجموعة لاعبين من الشباب والخبرة، وقادرون على تشريف سلة الإمارات في الفترة المقبلة، حيث نعيش حالياً مرحلة انتقالية مهمة، ونستعد لها ما بين معسكرات داخلية وخارجية لبلوغ طموحاتنا مع اللعبة».

الإمارات
كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
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