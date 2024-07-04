76 نادياً تحت لواء اتحاد الكرة في الموسم الجديد



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



ارتفع عدد الأندية والفرق المسجلة رسمياً في اتحاد الكرة إلى 76 نادياً، قبل انطلاق الموسم الجديد 2024- 2025، في أغسطس المقبل، بانضمام 4 أندية جديدة لقوائم الاتحاد، شملت القبيلة، الوثبة، أي جي إف، إي إف سي.

وتفصيلاً، تضم قائمة الأندية باتحاد الكرة، 76 نادياً، من بينها 31 نادياً، تمثل قوام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وتشمل 14 نادياً شاركت في «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الماضي 2023- 2024، إضافة إلى 13 من أصل 17 نادياً شاركت في دوري الأولى، فضلاً عن أندية المدام، مليحة، رأس الخيمة، فلج المعلا التي تشارك على صعيد مسابقات المراحل السنية.

وخلافاً للأعضاء في الجمعية العمومية، تضم قائمة الأندية باتحاد الكرة 10 أندية شاركت في النسخة الأخيرة لدوري السيدات في الموسم الماضي، خلافاً لأربع أندية في «دوري الأولى» من الأسماء الجديدة شملت يونايتد، جلف أف سي، جلف يونايتد، وسيتي، إضافة إلى 14 نادياً في «دوري الثانية» أبرزها فليتوود يونايتد والظاهرة «البطل والوصيف»، و16 في «دوري الدرجة الثالثة»، أبرزها الصقور العربية وبريسشن البطل والوصيف.

وشملت قائمة الأندية المنضمة حديثاً إلى الاتحاد، الوثبة، ونادي القبيلة في دبي، و«أي جي أف» الذي يعد تطويراً للأكاديمية التي تحمل اسم المسمى في دبي، و«إي أف سي» في دبي أيضاً، والذي يرفع شعار «الكرة معنا نمط حياة».

وينسجم انضمام الأندية الجديدة مع استراتيجية اتحاد الكرة، لزيادة عدد الأندية والمتابعة الجماهيرية، واتساع رقعة اختيار المواهب الكروية واكتشافها، وزيادة عدد المباريات والتنافس لجميع الفئات العمرية، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وتدعم زيادة رقعة الأندية خطط الاتحاد في تعزيز دوره المجتمعي، ودعم مؤشر اللياقة الصحية بالدولة، من خلال تعزيز نمط الحياة الصحية والمشاركة في فعاليات كرة القدم وتعزيز استدامة الأندية وجلب مستثمرين ورعاة جدد للاتحاد.

وقرر الاتحاد في موسم 2019- 2020، إعادة دوري الدرجة الثانية إلى الواجهة، بإعادة إطلاق نسخة جديدة، قبل أن تلحق بها مسابقة دوري الثالثة في موسم 2021- 2022.