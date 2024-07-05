عموتة يصل إلى أبوظبي لتدريب الجزيرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يصل المدرب المغربي الحسين عموتة، إلى العاصمة أبوظبي اليوم السبت، تمهيداً للتوقيع الرسمي مع نادي الجزيرة غداً الأحد، ليقود «فخر أبوظبي»، في الموسم المقبل 2024- 2025.

وينطلق مشوار عموتة مع «فخر أبوظبي»، من خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، والمقرر في إسبانيا في يوليو الجاري.

وسبق لعموتة الظهور في دوري الإمارات، لاعباً محترفاً في الشارقة، موسم 2002- 2003، والذي تُوج فيه «الملك» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل الانتقال إلى الدوري القطري.

وحقق عموتة نجاحاً لافتاً، في آخر محطاته التدريبية مع منتخب الأردن، بعدما قاد «النشامى»، إلى نهائي كأس آسيا 2023، والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.