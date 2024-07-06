«أبيض الشباب» يعود من «غرب آسيا» بمكاسب وإيجابيات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

خرج «أبيض الشباب» بحصيلة إيجابية في ظهوره الرسمي الأول، خلال المشاركة في منافسات النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، والتي أقيمت بمدينة الطائف بالسعودية خلال الفترة من 25 يونيو الماضي، وحتى 5 يوليو الجاري، بمشاركة 12 منتخباً.

وحصد «أبيض الشباب» وصافة البطولة، بعدما خسر مباراة أمام منافسه السعودية «المستضيف» 0-1، في مباراة النهائي مساء أمس، وسجل «الأخضر السعودي» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 من رأسية طلال حاجي.

ونال لاعبو «أبيض الشباب» الميداليات الفضية خلال مراسم التتويج التي جرت بحضور هشام الزرعوني عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وإبراهيم النمر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونعيم البكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وأحمد البحراني مدير البطولة، وراكان العتيبي ممثل شركة الديار العربية راعي البطولة، وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا.

وظفر محمد جمعة المنصوري، مهاجم «أبيض الشباب»، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما أسهم في 50% من أهداف المنتخب في غرب آسيا بتسجيله 4 أهداف، وضعته في وصافة هدافي البطولة، التي توج بها الأردني إبراهيم صبرة برصيد 5 أهداف، فيما نال محمود البريه، لاعب المنتخب السعودي، جائزة أفضل حارس مرمى.

وسجل المنصوري أهدافه الأربعة في «غرب آسيا»، بواقع ثنائية في مباراة «الجولة الأولى» للدور الأول أمام البحرين 3-1، وهدف في مباراة «الجولة الثانية» أمام سوريا 3-0، قبل أن يسجل الهدف الثاني لـ «أبيض الشباب» في مباراة نصف النهائي أمام الأردن 2-1.

وهي المرة الثانية التي يحصد فيها «أبيض الشباب» وصافة بطولة غرب آسيا بعد خسارته نهائي النسخة الأولى في 2019 أمام العراق بركلات الترجيح 2-4، في الوقت الذي توج فيه «الأخضر السعودي» بلقبه الأول في البطولة.

ومثلت المشاركة في غرب آسيا، الاستحقاق الرسمي الأول لـ «أبيض الشباب» تحت قيادة مدربه الوطني سليم عبدالرحمن، بعدما خاض المنتخب 21 مباراة دولية في مختلف المشاركات الودية السابقة، ضمن التحضيرات لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025.

ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت وتضم أيضاً لبنان، جمهورية كوريا، وجزر شمال ماريانا.

من ناحية أخرى، حرص لاعبو منتخبنا، على مشاطرة ثنائي «أبيض الشباب» أحمد ومحمد ناصر العبيدلي الأحزان في وفاة شقيقهما، والتي سبقت المباراة النهائية أمام منتخب السعودية باستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

ورفع لاعبو «أبيض الشباب» قمصان الثنائي أحمد ومحمد العبيدلي بالرقمين «3 و14» في الصورة الرسمية قبل انطلاقة مباراة النهائي.

ونعى مجلس اتحاد الكرة شقيق ثنائي «أبيض الشباب» أحمد ومحمد ناصر العبيدلي، والذي وافته المنية الخميس الماضي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر.